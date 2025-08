Ex-prefeito Ari Vequi deixa MDB após mais de três décadas e se filia ao PL

O ex-prefeito de Brusque Ari Vequi deixou o MDB após mais de três décadas no partido. Nesta segunda-feira, 4, ele se filiou ao PL, em evento com o governador Jorginho Mello (PL) e com o prefeito André Vechi (PL), na Sociedade Santos Dumont.

Ari era figura importante nos quadros emedebistas. Ele fez parte dos governos do MDB de Luiz Henrique da Silveira e Paulo Afonso Evangelista Vieira. No mandato de Luiz Henrique, Ari foi chefe de gabinete entre 2003 e 2010.

Ainda quando prefeito de Brusque, antes da cassação em maio de 2023, a ida de Ari Vequi para o PL estava encaminhada. No entanto, as conversas esfriaram após o afastamento da prefeitura, determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Agora, o ex-prefeito finalmente assina a ficha do PL.

“Vejo que é um momento de estarmos unidos junto a um projeto em 2026, ao lado do governo Jorginho e do bolsonarismo. Um grande trabalho vem sendo feito em Santa Catarina e quero estar junto com esse projeto”, afirma.

Horas antes de se filiar ao PL, Ari formalizou o pedido de desfiliação do MDB ao presidente municipal da sigla, Nik Imhof. Na carta, ele agradeceu ao partido pela oportunidade de fazer parte da legenda por tantos anos.

Ari tem interesse em ser candidato a deputado estadual nas eleições de 2026, caso consiga reverter a inelegibilidade declarada pela Justiça Eleitoral. Independente disso, diz que coloca seu futuro político à disposição do partido, seja como candidato ou não.

Assista agora mesmo!

Como e onde ensinavam os primeiros professores de Guabiruba no século 19: