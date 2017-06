Ex-prefeito Ciro Roza processa eleitores que o xingaram na internet

Cobrança de danos

O prefeito de Brusque, Jonas Paegle, determinou a instauração de processo administrativo para apurar eventual prejuízo aos cofres públicos que tenham sido decorrentes de contratos com oficinas mecânicas responsáveis pela manutenção da frota. A apuração da prefeitura visa identificar se há danos ao erário público que possam ser cobrados da Nit Clínica Automotiva, uma das empresas alvo de ações judiciais do Ministério Público, por suspeita de superfaturamento em contratos.

Ações em andamento

As ações judiciais que tratam da responsabilização cível e criminal dos proprietários da empresa estão em andamento, assim como de outra empresa acusada da mesma prática, a Mecânica MG. O caso inclusive motivou a abertura de uma CPI pela Câmara que de Brusque, que não deu em nada, e obrigou a prefeitura a suspender todos os contratos e abrir novas licitações.

Cadê as explicações?

Há pouco mais de um mês e meio, a Câmara de Vereadores rejeitou a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a tentativa de contratação do Instituto Aquila, pela Prefeitura de Brusque, para elaborar estudos de gestão para o município. À época, foi aprovado também um requerimento solicitando a presença do prefeito Jonas Paegle ou de representante para ser sabatinado sobre o caso pelos parlamentares. Até agora, nada.

Caso abafado

Mesmo após bastante tempo da aprovação do requerimento, não houve, pelo menos pela via oficial, comunicação do governo em relação ao pedido aprovado pelos parlamentares. Do lado do governo, o caso é visto como águas passadas, e não há interesse em ressuscitá-lo. Entretanto, ainda que não se fale mais do assunto, em virtude das intenções de contratação do instituto terem sido sepultadas, ainda falta esse esclarecimento do Executivo sobre a legalidade, que até agora é discutível, do fato da empresa ter percorrido setores da prefeitura a fim de coletar informações para seu trabalho.

Queixa-crime

O ex-prefeito Ciro Roza apresentou ações judiciais contra pessoas que, no começo do ano, o xingaram via internet. O juiz substituto Heriberto Dittrich Schmitt rejeitou a petição em relação ao crime de difamação, mas deu seguimento às que tratam do crime de injúria. Roza entrou com ação contra duas pessoas porque, em 12 e 14 de janeiro, postaram no Facebook xingamentos a Ciro, tais como “ladrão velho devia estar na cadeia, “ladrão safado, velho gagá”, entre outros.

Arquivamento

O magistrado informou, em seu despacho, que rejeitou a queixa-crime por difamação porque não há imputação de fato específico pelos autores das postagens ao ex-prefeito, mas apenas afirmações “vagas, imprecisas, nas quais não há referência a qualquer episódio concreto”. Já para o crime de injúria, entretanto, o juiz determinou o seguimento da ação, marcando audiência de conciliação para o dia 5 de julho.

Visita a obras

O prefeito Jonas Paegle visitou na manhã de sexta-feira, 2, as obras que estão em execução no município. Em sua primeira parada, o prefeito visitou a pavimentação da rua Bulcão Viana, no bairro Azambuja. Em seguida, ele acompanhou a construção da nova ponte de acesso, localizada no bairro Limeira Alta, nas proximidades da empresa Somelos. O reparo na ponte de madeira foi uma solicitação da população, já que a passagem estava muito danificada e pondo em risco a segurança dos moradores.

Outras andanças

Ainda no bairro Limeira Alta, Paegle vistoriou o patrolamento e areamento da rua Alberto Muller. A via faz parte do conjunto de ruas sem pavimentação que receberão nos próximos dias as manutenções pós chuvas. Por fim, Paegle conferiu a limpeza da avenida Bepe Roza. No local, além da raspagem da lama e lavação do asfalto, a Secretaria de Obras faz a limpeza e desobstrução das bocas de lobo.

Vacinação para todos

O governo federal anunciou nesta sexta-feira, 2, a decisão de liberar a vacina contra a gripe para toda a população do país, a partir de hoje. De acordo com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, a medida só vale este ano e enquanto durarem os estoques. Anteriormente, apenas podiam se vacinar nos postos de saúde quem fazia parte do grupo de risco, como idosos, professores e gestantes. O ministro explicou que a retirada da restrição de vacinar somente o público-alvo ocorreu porque ainda há 10 milhões de doses disponíveis na rede pública de saúde. A campanha já tinha sido prorrogada até 9 de junho.

Entidades no CMDCA

O Fórum Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDDCA) de Brusque está com edital em aberto para que entidades participem do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Brusque, no biênio 2017/2019. A assembleia eletiva ocorre na quarta-feira, 14. A assembleia vai eleger seis entidades titulares e entidades suplentes. Para o credenciamento da entidade como votante, é necessário a apresentação de cópia do Cartão Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da ata de eleição da atual diretoria e de ofício indicando o delegado da entidade apto a votar.

Sessão de negócios

A Associação Empresarial de Brusque (Acibr), em parceria com o Sebrae/SC, realiza no dia 19 de junho mais uma edição da Sessão de Negócios. O evento tem como objetivo fazer com que as empresas participantes apresentem uma para as outras suas demandas, ofertas de produtos ou serviços, durante um tempo determinado. O evento acontece na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), às 18h30, e é voltado para empresas associadas à Acibr bem como para demais interessados. O investimento é de R$ 50. Inscrições e informações devem ser feitas pelo 3351-1588 ou consultor1@acibr.org.br .