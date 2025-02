Ex-prefeito de Botuverá rebate Victor Wietcowsky após críticas sobre condição de colheitadeiras

O ex-prefeito de Botuverá Alcir Merizio (MDB) rebateu as críticas do prefeito Victor Wietcowsky (PP) nesta terça-feira, 4. A manifestação do ex-chefe do Executivo ocorreu após publicação de uma entrevista de Victor ao jornal O Município, ocasião em que a gestão Alcir foi criticada, especialmente em relação à suposta falta de manutenção em colheitadeiras.

A resposta de Alcir Merizio a Victor Wietcowsky foi direcionada a dois pontos: transição de governo – situação em que o atual prefeito já criticou em outras ocasiões – e o maquinário que estaria danificado.

Entrevista do prefeito Victor Wietcowsky:

– “Nem tudo é como nos foi dito”: prefeito de Botuverá relata desafios no início da gestão e detalha prioridades

No vídeo, o ex-prefeito Alcir afirma que os servidores da Prefeitura de Botuverá ficaram à disposição do novo governo até a data em que o mandato terminou.

“Nós ficamos à disposição até 31 de dezembro. Não demos férias para os secretários e alguns comissionados, na esperança que a administração atual viesse tirar alguma dúvida ou pedir esclarecimentos. Ninguém nos procurou. Se alguém tivesse nos procurado, mostraríamos e não aconteceria o que está acontecendo”.

O ex-prefeito não mencionou o nome de Victor Wietcowsky durante o vídeo e disse que a gravação era um esclarecimento de “inverdades nas redes sociais”.

Manutenção do maquinário

Na entrevista ao jornal O Município, o atual prefeito disse que a nova administração notou problemas quanto à manutenção do maquinário. “Passou toda a entressafra e não foi feita a manutenção e o conserto. Agora, nós, em menos de 20 dias, tivemos que fazer”, relata.

“Chegamos lá com a carregadeira quebrada, sem estar funcionando, a retroescavadeira e o secador de cereais precisando de manutenção. O principal foi as duas colheitadeiras quebradas, e a safra do milho precisava ser feita”, completa Victor.

Alcir Merizio mostrou, em meio ao vídeo de resposta, uma breve gravação em que duas colheitadeiras estão em ação. Ele afirma que o vídeo foi gravado entre fevereiro e março, época de colheita do milho, conforme o ex-prefeito.

“Logo no término da safra, guardamos as máquinas. Porém, depois vimos que a colheitadeira amarela precisava de manutenção. Chamamos a empresa licitada para que viesse fazer a manutenção. Eles vieram em outubro e em dezembro. inclusive, eu fui mostrar a máquina para o mecânico”, responde o ex-prefeito.

“A máquina vermelha estava em ótimas condições de trabalho e não precisava ser levada para manutenção”, continua, sobre outra colheitadeira que aparece no vídeo. (Fotos das máquinas amarela e vermelha estão na capa da matéria).

Assista agora mesmo!

Samuray vira palco de romance entre DJ e jovem brusquense nos anos 80: