Ex-prefeito de Florianópolis e esposa tentaram embarcar em balão que pegou fogo e caiu

O ex-prefeito de Florianópolis Gean Loureiro afirmou nas rede social que ele só não embarcou no balão que caiu em Praia Grande, no Sul de Santa Catarina, porque não havia mais vagas.



“É verdade, estou em Praia Grande com a Cintia e só não voamos no balão que despencou porque não havia mais vagas”, disse ele em vídeo no Instagram.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gean Loureiro (@gean_loureiro)

Vítimas identificadas

Foram identificadas as oito pessoas que morreram no acidente com balão em Praia Grande, no Sul de Santa Catarina, na manhã deste sábado, 21. Entre as vítimas fatais estão médicos, mães, pais, casais e um patinador artístico.

O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, revelou, em uma postagem nas redes sociais, que três vítimas morreram abraçadas dentro da cesta do balão, que levava 21 passageiros.