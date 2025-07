Ex-prefeito e vice de Brusque são condenados por autopromoção com verba pública

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) confirmou a condenação do ex-prefeito Ciro Roza e do vice Dagomar Carneiro por ato de improbidade administrativa. Ciro foi responsabilizado pelo uso de verbas públicas para financiar matérias de conteúdo pessoal e elogioso em revista local.

Segundo a ação civil pública ajuizada pelo MP-SC, em 2005 foram firmadas três contratações com uma revista, por intermédio de uma empresa de comunicação, para a veiculação de publicidade institucional. Desta forma, as publicações se limitaram a exaltar a imagem pessoal do então prefeito e, em menor medida, do vice-prefeito, sem qualquer cunho informativo ou educativo à população, conforme exige a constituição.

As edições analisadas traziam títulos como “Com criatividade, prefeito constrói o futuro de Brusque” e “A cidade pertence ao povo”. Em agosto de 2005, o então prefeito chegou a estampar a capa da revista. Ao todo, foram R$ 45.625,00 em recursos públicos direcionados a esse tipo de conteúdo, que a Justiça considerou como “mera vitrine para autopromoção”.

O juiz de primeiro grau aplicou multa de R$ 165 mil e proibição de contratar com o poder público por quatro anos para o então prefeito; multa de R$ 11.400 e a mesma proibição por um ano para o vice-prefeito da época, Dagomar Carneiro; e multa de R$ 88 mil e sanções idênticas às do ex-prefeito para a empresa de comunicação e para a editora responsável pela publicação das reportagens. Todos foram, ainda, condenados a ressarcir solidariamente os cofres públicos em R$ 45.625,00, com correção e juros.

Recurso

Em recurso ao TJ-SC, o ex-prefeito tentou reverter a condenação, alegando ausência de dolo e de controle sobre as reportagens. Já Dagomar pediu o reconhecimento da prescrição das sanções. No julgamento do recurso, a desembargadora relatora manteve a condenação de Ciro Roza, destacando que “não se trata de meras entrevistas, mas de publicações enaltecedoras com claro desvio de finalidade”.

Já em relação ao vice-prefeito, o tribunal reconheceu parcialmente a prescrição, afastando a multa e a proibição de contratar, mas manteve a obrigação de ressarcir os cofres públicos.

O entendimento do tribunal segue a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que passou a exigir comprovação de dolo para configuração de improbidade, nos termos da nova redação da Lei n. 8.429/1992, dada pela Lei n. 14.230/2021. O voto destaca que a conduta dos réus extrapolou qualquer finalidade institucional e feriu diretamente o artigo 37, § 1º, da constituição.

Leia também:

1. Frio recua em julho e previsão aponta nova fase do inverno em Brusque

2. Brusquense deixa trabalho no Correios após mais de 40 anos de dedicação e relembra trajetória

3. Por que uma barragem? Enchentes motivaram início das conversas por construção de estrutura em Botuverá

4. Motociclista fica ferido após colisão frontal na Ivo Silveira, em Brusque

5. Ataque a escola no RS: veja tudo o que sabemos até agora

Assista agora mesmo!

Lendas cercam antigo cemitério polonês de Botuverá, marca da imigração ao município: