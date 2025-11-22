Ex-presidente Bolsonaro é preso em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso preventivamente na manhã deste sábado, 22, em Brasília. Ele foi levado para a Superintendência da Polícia Federal, na capital federal.

A informação foi confirmada inicialmente pela Globo. Em nota, a Polícia Federal confirmou que cumpriu “um mandado de prisão preventiva em cumprimento a decisão do Supremo Tribunal Federal”.

O ex-presidente foi preso no condomínio onde mora por volta de 6h e chegou à sede da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, por volta de 6h35.

Bolsonaro estava em prisão domiciliar após ser condenado a 27 anos e três meses de prisão em regime inicial fechado por tentativa de golpe de Estado. Detalhes sobre a prisão preventiva ainda não foram divulgados.

Na sexta-feira, 21, a defesa do ex-presidente havia solicitado ao ministro Alexandre de Moraes para que ele cumprisse prisão domiciliar humanitária.