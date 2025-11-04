Ex-presidente da Sociedade Amigos de Brusque morre aos 56 anos

O ex-presidente da Sociedade Amigos de Brusque e advogado, Marcelo Baron, faleceu na segunda-feira, 3, aos 56 anos. Ele foi presidente por dois mandatos seguidos, de 2009 a 2011 e de 2011 a 2013, permanecendo como membro da diretoria até 2015.

Marcelo faleceu na própria residência, no bairro Guarani. Ele será sepultado no cemitério do Guarani às 16h desta terça-feira, 4. Deixa um filho enlutado.

Marcelo graduou-se em Direito pela Fundação Universidade Regional de Blumenau (Furb), com especialização em Direito Processual Civil na mesma instituição. Além disso, atuou como professor do Centro Universitário de Brusque (Unifebe) entre 1997 e 2014.

“O Museu Casa de Brusque expressa sua solidariedade aos familiares e amigos neste momento de profunda dor e despedida”, diz o Museu Casa de Brusque em nota de pesar.

