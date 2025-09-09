Ex-procurador-geral de Brusque ainda não está filiado ao PL e enfrenta resistência para entrar no partido

Circula nos bastidores da política que a filiação do ex-procurador-geral Danilo Visconti (DC) ao PL pode não se concretizar. Ele é visto como pré-candidato a deputado federal nas eleições de 2026. O diretório estadual estaria irritado com a tentativa de Danilo em se filiar à sigla, sem contato prévio com lideranças do PL-SC e do PL de Brusque.

Uma deputada já teria deixado claro que não quer Danilo no partido do governador Jorginho Mello e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em julho, o ex-procurador-geral assinou ficha do partido ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, em Brasília, mas a filiação ainda não se concretizou. Atualmente, Danilo segue filiado ao Democracia Cristã.

Danilo foi candidato a prefeito de Brusque nas eleições de 2024, e criticava frequentemente André Vechi, atual prefeito e presidente municipal do PL. Depois, no período entre as eleições e a assinatura da ficha do partido, passou a elogiá-lo. Com a irritação do PL de Brusque pela sua filiação, voltou a criticar o prefeito. Recentemente, publicou um vídeo nos stories do Instagram atacando Vechi por viajar à Inglaterra enquanto carros tiveram pneus furados por um buraco na travessa Lagoa Dourada.

O que diz Danilo Visconti

Ao jornal O Município, Danilo justificou que a filiação ao PL está em andamento, e que a assinatura da ficha ao lado de Michelle é prova disso. Ele afirma que os trâmites serão concluídos nos próximos dias. O ex-procurador-geral relata que a situação partidária não é seu maior foco no momento e que tem até abril para decidir o rumo caso seja barrado no PL.

“Em nenhum momento procurei o PL para me filiar. O PL nacional, por meio do Padre Kelmon, me procurou, em razão da minha atuação junto ao movimento Foro do Brasil e pelo conhecimento do meu histórico de luta em favor do conservadorismo. Inclusive, atuei como um dos advogados no processo que cassou o ex-prefeito de Brusque Paulo Eccel, do PT”, afirma.

Ele ressalta que a filiação ao partido teve o aval de Michelle Bolsonaro e do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, além de Jair Bolsonaro, que o recebeu no dia seguinte à assinatura da ficha do partido.

Porém, diz que, caso decida realmente ser candidato nas eleições de 2026, possui tempo de sobra para definir o partido. “Não tenho nenhuma informação [sobre tentativa de me barrar no PL]”, comenta.

