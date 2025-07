Ex-procurador-geral de Brusque se filia ao PL em ato com Michelle Bolsonaro

O ex-procurador-geral Danilo Visconti se filiou ao PL nesta terça-feira, 15, em Brasília. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro participou do ato de filiação. Danilo concorreu à Prefeitura de Brusque nas eleições de 2024 pelo Democracia Cristã (DC).

Na capital, ele se encontrou também com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e com o ex-candidato à Presidência Padre Kelmon (PL). O ex-procurador-geral estava acompanhado pela esposa Camilla Visconti.

A relação de Danilo é direta com o PL nacional. Nos bastidores, circula a possibilidade de ele concorrer a deputado federal nas eleições de 2026. A intenção é a contragosto do prefeito e presidente do PL de Brusque, André Vechi.

