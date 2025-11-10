Ex-procurador oferece recompensa para identificação de vândalos que danificaram túmulos de cemitério de Brusque

O ex-procurador-geral Danilo Visconti anunciou neste domingo, 9, que vai pagar R$ 2 mil para quem passar informações que identifique e prenda os vândalos que danificaram túmulos do cemitério Parque da Saudade, em Brusque. As sepulturas foram depredadas, e ainda não há informações sobre suspeitos.

O anúncio foi feito no Instagram. O ex-procurador ressalta que, para ter direito à recompensa, a informação repassada pelo denunciante precisa ser efetiva a ponto de resultar na prisão dos vândalos. Danilo, que foi candidato a prefeito de Brusque em 2024, pretende disputar as eleições de 2026.

“Já que está na moda isso de dar recompensa, parece o Velho Oeste, eu vou dar uma recompensa para vocês. Se você passar informação que prenda quem detonou os túmulos dos brusquenses, vou dar R$ 2 mil. O desafio está lançado”, anunciou o ex-procurador.

Assista agora mesmo!

Como eram os bailes que apresentavam as jovens de Brusque à sociedade em noites de gala:

