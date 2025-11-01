Ex-professor de tênis de Brusque morre aos 71 anos

Morreu na manhã deste sábado, 1º, Ademar Fumagalli, ex-professor de tênis em Brusque. Ele tinha 71 anos. Por mais de 50 anos, dedicou sua vida ao esporte e desenvolvimento de atletas no estado.

O velório de Fuma, como era conhecido, acontece na Capela do Centro. Ele residia no bairro Santa Rita. Casado, deixa duas filhas, dois netos, demais familiares e amigos enlutados. Ademar será cremado no Crematório Vaticano no domingo, 2.

Em 2010, ele chegou a receber uma moção na Câmara de Vereadores por seus trabalhos como professor de tênis. Por volta de 1980, integrou a equipe de tênis do Bandeirante.

A Federação Catarinense de Tênis emitiu uma nota lamentando a morte de Ademar.

“Professor de tênis por mais de 50 anos, Fumagalli teve uma vida dedicada ao desenvolvimento de novos talentos em SC e proporcionou o esporte como possibilidade de crescimento dentro e fora das quadras.

A FCT expressa suas condolências aos familiares e amigos próximos”.

