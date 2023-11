Ex-professora de 93 anos é homenageada pela Câmara de Brusque

A ex-professora Benta Hildegardes Silva Montibeller, moradora do bairro Guarani, foi homenageada com uma comenda do Mérito Educacional na sessão da Câmara de Vereadores de Brusque desta terça-feira, 14. Ela tem atualmente 93 anos.

A iniciativa da homenagem partiu do presidente da casa, Cassiano Tavares, o Cacá (Podemos).

Benta agradeceu aos vereadores pela homenagem, que foi inesperada, e destacou que, assim como ela, muitas professoras merecem também o reconhecimento.

Nascida em setembro de 1930, a brusquense completou o Ensino Básico no Colégio Feliciano Pires e o segundo grau normal no Colégio Consul Carlos Renaux. Mesmo antes de se formar, já dava aulas.

Ela foi a primeira professora a atuar na Escola João Hassmann, fundada em 13 de março de 1954, com o nome Escola Mista Municipal. Benta fez parte da expansão do ensino na unidade, da educação infantil ao ensino fundamental, assim como o crescimento do número de alunos.

Foram 20 anos dedicados à sala de aula, no ensino de crianças da fase pré-escolar ao quarto ano. Ela se aposentou em 1974.

