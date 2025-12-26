Ex-secretário municipal de São José, condenado por tentar golpe de Estado, é preso em meio a fuga para El Salvador

Silvinei Vasques, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico de São José, na Grande Florianópolis, foi preso nesta sexta-feira, 26, em meio a fuga do país. Ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a mais de 24 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Silvinei deixou o cargo em São José neste mês.

A condenação na Suprema Corte ocorreu por integrar o chamado Núcleo 2, no processo da trama golpista. Como diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no governo Bolsonaro, Silvinei teria auxiliado em uma tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro, ex-ministros e militares também foram condenados à prisão.

A prisão do ex-secretário aconteceu no Paraguai. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Silvinei teria rompido a tornozeleira eletrônica em Santa Catarina e iria fugir para El Salvador, na América Central, com um documento paraguaio falso.

O ex-secretário municipal e ex-diretor da PRF teria ido de carro para o Paraguai. Ele ainda não havia sido preso no processo da trama golpista por estar em prazo de recurso. Silvinei utilizava tornozeleira eletrônica desde 2024 e estava com o passaporte cancelado.

Silvinei foi detido pela Direção Nacional de Migrações no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Luque, no Paraguai. A detenção ocorreu com o apoio da Polícia Nacional, conforme divulgou a entidade paraguaia.

Ainda conforme a Folha, o ministro da Justiça do governo brasileiro, Ricardo Lewandowski, telefonou para o ministro do Interior do Paraguai, Enrique Riera Escudero, para acelerar o processo de extradição.

O ex-diretor da PRF exerceu o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico durante um ano. Ele ocupava a função no governo do prefeito de São José, Orvino Coelho de Ávila (PSD), que recebeu o apoio de Silvinei nas eleições de 2024.

Nota da Direção de Migrações paraguaia

A Direção Nacional de Migrações detectou e interceptou, no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, Silvinei Vasques (50), ex-diretor da Polícia Rodoviária do Brasil, que tentava burlar os controles migratórios por meio da usurpação da identidade de um cidadão paraguaio.

Após a detecção no posto de controle migratório, foi realizada sua detenção com apoio da Polícia Nacional. Confirmou-se que o estrangeiro ingressou no país de forma irregular, uma vez que possuía condenação e medidas cautelares em seu país por fatos relacionados à tentativa de golpe de Estado em 2022.

