Ex-servidor da Prefeitura de Botuverá morre dias depois de ser atingido por árvore em vendaval

O ex-servidor da secretaria de Saúde de Botuverá, Gentil Pavesi, morreu aos 55 anos nesta terça-feira, 25, no Hospital Azambuja, em Brusque.

Ele estava internado desde 8 de novembro, quando sofreu um acidente durante um vendaval em Botuverá. A morte ocorre após complicações decorrentes das lesões sofridas.

Na data do acidente, Gentil foi atingido por uma árvore enquanto arrumava a bomba de captação de água em uma área de difícil acesso, cujo acesso é feito por uma trilha que passa por uma cachoeira.

Segundo os bombeiros, ele relatou que não sentia os movimentos das pernas e apresentava dores nas costas, formigamento nos braços e um corte na nuca. Inicialmente, porém, não havia sinais de ferimentos graves.

Por estar em um aclive de cerca de 25 metros, os socorristas precisaram colocá-lo em uma maca e içá-lo com cabos até o topo da rua Gabiroba, antes de encaminhá-lo ao Hospital Azambuja.

Luto no município

Gentil era ex-servidor da Secretaria de Saúde de Botuverá, onde atuou por 19 anos como motorista no transporte de pacientes.

Em nota, a prefeitura afirmou que ele “deixou sua marca pelo comprometimento, responsabilidade e respeito com que sempre exerceu suas funções”.

O velório ocorre na Capela do Centro de Botuverá. O sepultamento está previsto para esta terça-feira, no Cemitério do Centro. Gentil era casado e deixou três filhos.

