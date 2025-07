Ex-servidor que usou carro do Samae de Brusque para ir a bar faz acordo com o MP-SC

Um ex-servidor do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque fez acordo com o Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) e devolveu valores à prefeitura após frequentar bar com um carro da autarquia em horário de trabalho.

O caso aconteceu em 9 de janeiro deste ano. Ele foi demitido após o Samae tomar conhecimento do ocorrido. A 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Brusque propôs a ele um acordo de não persecução civil com ressarcimento integral do equivalente ao dia de expediente desperdiçado e ao uso do veículo (R$ 184,80) e multa do mesmo valor.

O ex-funcionário e o Samae aceitaram o acordo. Por conta disso, o inquérito civil foi arquivado pelo promotor Daniel Westphal Taylor.

Leia também:

1. Fórum Sindical se reúne com prefeito de Brusque para tratar de saúde, educação e transporte

2. Vereadores articulam realização de evento dedicado a apresentações de músicos de Guabiruba

3. Prefeitura pretende instalar semáforos inteligentes em 30 cruzamentos de Brusque

4. Fundador de escola de patinação que faleceu em acidente com balão é homenageado na Câmara de Brusque

5. Brusquense é premiado em competição nacional de judô

Assista agora mesmo!

Como surgiu e o que restou da primeira usina elétrica da região, criada em 1913 em Guabiruba: