Ex-técnico de equipe brusquense é contratado por time turco

O presidente da Associação Brusquense de Esporte e Lazer (Abel) e também ex-técnico do elenco adulto, Mauricio Thomas, foi contratado na última semana para ser auxiliar-técnico da equipe turca VakifBank. Thomas, que também foi técnico da antiga equipe brusquense Brasil Telecom, aceitou o convite do técnico italiano Giovanni Guidetti, que levou a equipe de vôlei holandesa à semifinal dos Jogos Olímpicos do Rio 2016.

A equipe turca é a atual campeã mundial da modalidade e bateu o Rexona na final da competição nesta temporada. Thomas foi reconhecido pela comissão após o belo trabalho realizado com a Seleção Brasileira Juvenil de Vôlei.