Ex-vereador de Brusque, Eder Leite morre aos 45 anos

Ex-vereador de Brusque, Eder Leite morreu nesta segunda-feira, 25, aos 45 anos. Ele sofria de câncer de pulmão e acabou falecendo no Hospital Azambuja.

Eder morava no bairro São Pedro e deixa esposa, um filho, pais, irmãos e familiares enlutados. O velório acontece na Capela Mortuária Parque da Saudade. O sepultamento será no mesmo local, nesta terça-feira, 26, às 16h.

Conhecido como Eder dos Cachorros, assumiu a cadeira na Câmara de Vereadores de Brusque em dois períodos como suplente do DC, em 2022 e 2023. Na última eleição, em 2024, ele foi candidato a vereador pelo PSDB, mas não se elegeu.

Na Câmara, a passagem de Eder ficou marcada por uma denúncia em relação ao seu ex-colega de partido, Jocimar dos Santos, na época do DC, por uma denúncia de esquema de rachadinha.