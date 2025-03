Ex-vereadoras de Brusque são homenageadas pela Câmara em alusão ao Dia da Mulher

As mulheres que foram vereadoras em Brusque receberam homenagem da Câmara em sessão solene nesta quinta-feira, 6. O Legislativo entregou a elas uma comenda do mérito municipal. A homenagem é em alusão ao Dia Internacional da Mulher.

Na história do Legislativo, Brusque tem seis ex-vereadoras. São elas: Maria de Lourdes Fantini Benvenutti, Marlina Oliveira, Paulina Coelho Härle, Gleusa Fischer, Marli Leandro e Ana Helena Boos. As três últimas estiveram presentes na sessão.

Bete Eccel (PT) presidiu a solenidade. Ela é a sétima vereadora de Brusque e a única da atual legislatura. Foi Bete que propôs o requerimento para realização da homenagem.

Durante discurso, Bete destacou a importância da participação das mulheres na política. A vereadora anunciou o projeto Liga das Mulheres Brusquenses, que visa incentivar a participação feminina na vida pública.

“A participação das mulheres na política resulta em políticas públicas sensíveis às questões sociais. Ter uma mulher participando ativamente da sociedade é a possibilidade de ser incentivadora para as futuras gerações”, disse.

Gleusa Fischer, vereadora entre 1997 e 2000, lembrou da trajetória pessoal e da vida pública. Além disso, homenageou a mãe durante o discurso, pela atuação em diversos setores no município e pela influência positiva que teve na vida dela.

“É um prazer retornar à Câmara, ainda mais em uma situação dessas. Sempre que este tipo de convite chega, não tem como não olhar para trás e lembrar dos caminhos que me trouxeram a ser digna e merecedora de estar aqui hoje”.

Vereadora entre 2013 e 2016, Marli Leandro estendeu a comenda a todas as mulheres presentes e defendeu a reflexão da importância do papel da mulher na sociedade. A ex-vereadora também lembrou do passado recente, em que a participação feminina na política e em diversos setores da sociedade era proibida.

“Se pararmos para pensar, até pouco tempo atrás, não nos era permitido participar da política, nem votar. Na linha da história, é ali atrás, faz pouco tempo. Nada nos foi dado de graça. Se hoje podemos estar aqui, foi graças a muitas mulheres que lutaram lá atrás”.

Por fim, Ana Helena Boos defendeu que a homenagem deve servir como reflexão. A vereadora entre 2017 e 2020 disse que a presença feminina na política de Brusque não deve ser uma exceção, mas sim cada vez mais comum. Além disso, considerou que, para que a sociedade seja representada, todas as vozes devem ser ouvidas.

“Ser mulher na política é um ato de coragem. Cada uma de nós, vereadoras, enfrentaram barreiras e romperam preconceitos, além de trabalhar incansavelmente para representar os cidadãos brusquenses”, disse Ana Helena. No final da sessão, as mulheres receberam flores.

Assista agora mesmo!

Com bailão e danceteria, Shopping da Tradição trouxe shows de música gaúcha a Brusque: