Exame indica que suspeito de assassinato em Brusque esteve na casa da vítima; polícia vai concluir investigação

Durante a investigação do assassinato de Luiz Carlos Torresania no bairro Steffen, em Brusque, a Polícia Civil emitiu nesta segunda-feira, 13, um exame que apontou que o material coletado na casa da vítima é o mesmo do suspeito preso pela Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Brusque no dia 30 de outubro, no Paraná.

Segundo o laudo, há verossimilhança entre o material recolhido na residência e o perfil genético do suspeito.

O laudo sugere que os achados genéticos têm uma probabilidade alta de virem de uma fonte comum, em vez de serem de pessoas diferentes. Além do material genético, há uma série de outros elementos que apontam para o mesmo suspeito.

Segundo a Polícia Civil, o inquérito policial deve ser finalizado nos próximos dias e remetido ao Poder Judiciário, juntamente com a representação por prisão preventiva do suspeito, que se encontra preso temporariamente.

O crime

No dia 24 de outubro de 2022, um homem identificado como Luiz Carlos Torresania, foi encontrado pela irmã com ferimentos e uma lesão no lado direito do abdômen. Há suspeitas de que o homem possa ter sido queimado, visto que, quando a irmã chegou na casa, havia fumaça saindo pela porta.

O suspeito que foi preso na segunda-feira, 30 de outubro, era vizinho da vítima e já tinha sido interrogado pela polícia na época do crime, mas foi solto, tendo em vista a ausência de mandado de prisão e da pendência de laudos periciais.

Com o avanço das investigações, os elementos de convicção reforçaram as suspeitas iniciais acerca da autoria do crime. Após extensa investigação e com os novos indícios, o delegado titular da DIC, Alex Bonfim Reis, representou judicialmente por mandados de prisão temporária do suspeito e pela busca e apreensão no imóvel em que residia no município de Bituruna.

Leia também:



1. A onda de calor no Brasil que está assustando meteorologistas; veja se Brusque será afetada

2. Criança de 7 anos é atropelada por carro na Serra catarinense

3. Carro capota no São Pedro, em Guabiruba; motorista não estava no local

4. Apostas de Brusque e Guabiruba são premiadas na quadra da Mega-Sena; confira valores recebidos

5. Homem que furtou bicicleta no Centro de Brusque é preso

Assista agora mesmo!

Nova geração de bergamascos é esperança para manter dialeto vivo em Botuverá: