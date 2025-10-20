Exames descartam intoxicação por metanol em casal internado após beber uísque em Balneário Camboriú

Exames realizados pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina (Ciatox) descartaram intoxicação por metanol em um casal que foi internado após beber uísque em Balneário Camboriú no sábado, 18. A informação foi confirmada em nota enviada pela Secretaria de Estado da Saúde ao jornal O Município.

Os pacientes, um homem de 44 anos e uma mulher de 26, já receberam alta. “Nos exames realizados durante a internação e pelas avaliações clínicas, os casos foram descartados como intoxicação por metanol”, diz a nota.

O rótulo do uísque apreendido em Balneário Camboriú, que gerou a suspeita de intoxicação por metanol, indica que a bebida foi produzida em Joinville. Uma imagem da garrafa foi divulgada pela Polícia Militar após a apreensão.

O rótulo também traz o nome do estabelecimento que teria fabricado e engarrafado o produto, localizado no bairro Itinga, em Joinville.

Segundo a PM, o uísque foi adquirido na avenida Palestina, no bairro das Nações, em Balneário Camboriú. O casal deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) das Nações na manhã de sábado.

Eles apresentavam sintomas semelhantes aos de intoxicação por metanol e foram encaminhados ao hospital. A Polícia Civil investiga o caso. Até o momento, não há registro de confirmações de intoxicação por metanol em Santa Catarina.

