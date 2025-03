Exames laboratoriais estão temporariamente suspensos em Botuverá

Os exames laboratoriais realizados por meio do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Vale do Itajaí (Cisamvi) estão temporariamente suspensos em Botuverá. O motivo é devido a pendências documentais dos laboratórios credenciados.

Os laboratórios estão regularizando a situação de documentações junto ao Consórcio, o que impede a realização dos serviços até que a regularização seja concluída. A suspensão é uma medida necessária para garantir o cumprimento das exigências legais e a segurança dos pacientes.

Mesmo com a suspensão, as unidades básicas de saúde continuarão recebendo as guias de solicitação de exames, para que os atendimentos possam ser retomados assim que a situação for normalizada.

“A Secretaria de Saúde já está tomando todas as providências para resolver o problema com urgência, buscando restabelecer o serviço o mais rápido possível”, informou a prefeitura.

Pacientes que tiverem dúvidas ou necessitarem de mais informações podem procurar a unidade de saúde mais próxima ou entrar em contato diretamente com a Secretaria de Saúde, por meio dos telefones (47) 3304-5309 e (47) 98496-1168.

Leia também:

1. Quando foi mais cara? levantamento revela preços da gasolina em Brusque nos últimos 12 anos

2. Brusque mantém estabilidade e registra saldo positivo de empregos em janeiro de 2025

3. Trecho da SC-486, entre Brusque e Botuverá, passa a ser de responsabilidade do estado

4. Polícia Civil prende dono de pizzaria acusado de homicídio em Brusque

5. VÍDEO – Menino de Brusque recebe visita surpresa de policiais militares durante comemoração de aniversário

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: