Excesso de nomes do PL complica alianças da direita para as eleições de 2026 em SC

Excesso de PL

Pessoas influentes no entorno do governador Jorginho Mello estão preocupadas cada vez mais quanto aos rumos da montagem da aliança partidária ampla para 2026. O que causa receio é a reação do eleitor, que já começa a ser percebida, com a presença de três nomes do PL nas principais vagas (governador e senador, entre estas uma das duas para o intruso Carlos Bolsonaro) e a de vice-governador, de importância terciária, para quem sobrar, literalmente. O senador Esperidião Amin, que está sendo rifado na tentativa da reeleição, que o diga.

Excesso de PL 2

Por isso que, conforme estão vendo alguns analistas políticos, o PL catarinense não precisa de adversários, já que, mais que qualquer outras sigla, toda semana vai criando crises dentro de si, desgastando-se rapidamente e perdendo a chance de uma vitória que parecia líquida e certa no próximo ano.

Conselho

O veterano tenista Fernando Meligeni está mandando conselhos para o jovem (19 anos), João Fonseca. Um de que cuide com a exposição excessiva e a pressão que pode transformar completamente a rotina de um atleta que, de repente, se vê sob os holofotes do mundo. Cita Gustavo Kuerten que, quando atingiu o auge, parou de viver, sob os mais diversos sentidos.

Excesso de peso

A Justiça Federal condenou a empresa Votorantim Cimentos a pagar R$ 212,7 mil de indenização por danos à BR 101 em SC, causados pelo transporte de carga com excesso de peso. Também deverá pagar mais R$ 150 mil por danos morais coletivos por consequências como aumento de riscos à segurança viária. Detalhe: por transportar de cargas com sobrepeso, a empresa recebeu 39 infrações no trecho sul da BR 101 em SC entre agosto de 2014 e outubro de 2015.

Patrimônio

Entre nove projetos de autoria parlamentar que começaram a ser analisados esta semana no Legislativo estadual está o que reconhece a Chapecoense como integrante do Patrimônio Cultural Imaterial do Estado. A iniciativa se soma a duas que deram entrada semana passada e com o mesmo objetivo, pedindo tal reconhecimento para o Avaí e Figueirense. Como quase nada se cria e quase tudo se copia, a fila de interessados na titulação deve engrossar em breve.

SC na COP 30

Através da Comissão do Meio Ambiente, a Assembleia Legislativa de SC apresentará na COP 30 importantes propostas preservacionistas para SC, levantadas em audiências públicas, destacando-se a criação as áreas de proteção ambiental (APAs) da Imaculada Conceição, na Lagoa da Conceição, em Florianópolis, de exploração de carvão, no sul, e uma na foz do Rio Tijucas, como reserva de observação de pássaros silvestres.

População de rua 1

O projeto Aliança por Floripa, idealizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Associação Empresarial de Florianópolis (ACIF) e Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), com o apoio do Movimento Floripa Sustentável, que oferece trabalho formal, renda e acompanhamento social a pessoas em situação de rua, já começou a transformar o cenário urbano e social da Capital. Em poucas semanas desde seu lançamento, 16 pessoas saíram da situação de rua e foram contratados, dos quais 14 zeladores e dois educadores sociais, para cuidar de espaços públicos, como o prédio dos Correios, o Terminal Cidade de Florianópolis e o entorno da Alfândega.

População de rua 2

Na primeira fase, com duração de 12 meses e encerramento previsto para outubro de 2026, a missão é cuidar da cidade. Os contratados atuam na limpeza, manutenção e revitalização de áreas estratégicas. Nesta etapa, possuem contrato formal de trabalho, salário e benefícios assegurados, e são acompanhados pelo projeto Rumo Certo, responsável pela triagem, preparação e inserção no mercado. Essa estrutura garante suporte social contínuo e fortalece o processo de reintegração. Que sirva de exemplo.

População de rua 3

O governo estadual está capacitando pessoal de prefeituras para aprender a lidar com tal população. O objetivo é ter um alinhamento técnico junto aos municípios. A partir de dados do CadÚnico estima-se que das estimadas 12 mil pessoas em situação de rua em SC, 89,2% são homens e apenas 10,8% são mulheres. Desse total apenas 1,8% são idosos. Os dados revelam ainda que 59,5 são brancos e 9,3% pretos, que 98% já frequentou a escola e 95% sabem ler e escrever. Hoje 141 dos 295 municípios registram que tem pessoas em situação de rua.