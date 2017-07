A revista Baiacu!

Podemos adiar a ideia de um mundo sem revistas. Depois de muitos anos sem um projeto próprio, Angeli e Laerte voltam a unir forças para um novo projeto editorial – que também é capitaneado por Rafael Coutinho, filho de Laerte. A nova revista vai ser lançada em novembro, pela editora Todavia.

Mas não é uma nova Chiclete com Banana. Segundo Angeli, aquele humor estilo “chiclete” ficou nos anos 80. Ok. Laerte, como a gente sabe, sempre foi mais sutil. O projeto começa com uma residência artística com 10 convidados na Casa do Sol, aquele sítio em que viveu Hilda Hilst. Coisa séria.

Busca por emojis!

Sim, eles venceram. As palavras perdem cada vez mais espaço para os simpáticos desenhos coloridinhos e pequenos que usamos no Whatsapp e nas redes sociais. Veja aí ao lado. Você não precisa digitar morango, o emoji já é bem compreendido pelo Google, assim como qualquer outro emoji. A vida de quem tem preguiça de digitar letrinhas está facilitada… e muito além do Google. Emojis podem ser usados nas caixas de busca de muitos dos sites que a gente mais usa no dia a dia. Experimente e conclua: a linguagem escrita anda correndo mesmo muito perigo. Será que tem desenho para representar barbárie?

O boato do RuPaul’s Drag Race BR!

Diz que não é a primeira vez que o rumor circula. Só resta torcer para que não seja mais do que isso, um rumor. Ou será que alguém acha que tem a ver uma versão nacional da competição entre drag queens, apresentada pelo próprio RuPaul… na Rede Record? Como conciliar as bases religiosas dos donos da emissora, que estão longe de qualquer inclusão LGBT, com a liberdade até revolucionária do Drag Race? Sinto muito, mas nem com milagre. Seria lindo, sim, ter uma versão BR do programa… mas tem que ser em algum canal mais encaixado com uma visão contemporânea do mundo. Please.

E lá vem o Coldplay!

A gente pode reclamar de muita coisa, mas não pode mesmo falar nada de negativo sobre a quantidade de shows internacionais que estão passando pelo Brasil neste ano. Tem Rock in Rio, tem várias das atrações do Rock in Rio deslocadas para SP no São Paulo Trip – incluindo a primeira vinda do The Who ao país… tem U2 em outubro, comemorando os 30 anos do The Joshua Tree… e agora tem também o Coldplay em novembro, encerrando sua tour no Brasil – com shows confirmados em São Paulo, no dia 7 e em Porto Alegre, no dia 11 – e Argentina. A lista só cresce. Quem dá conta de tanto ingresso?