Mais uma tragédia no rock!

A semana trouxe mais uma notícia chocante, o sucídio do vocalista da banda Linkin Park, Chester Bennington. Anunciado na quinta-feira passada, é daquelas coisas difíceis de assimilar, mesmo para quem não é fã da banda e não tem memória emocional ligada ao estilo que o Linkin Park representa, aquela derivação que se tornou popular nos anos 90, definida, pelo site All Music, como post-grunge, alternative metal ou rap-rock.

Chester Bennington tinha 41 anos, seis filhos, uma trajetória musical consistente – a banda lançou disco, One More Light, este ano… e estava às vésperas de começar uma nova tour.

Talvez seja mais um nome para habitar aquelas velhas as estatísticas do rock: histórico de problemas com drogas e álcool, assombrado pela morte (em condições similares), há poucos meses, de Chris Cornell… tudo muito triste. Para quem está vendo as coisas de fora, fica aquela sensação de desperdício. R.I.P.

Chico no Instagram!

Chico Buarque chega ao Instagram com um perfil oficial, já mostrando como é que se lida com essas “modernidades”: indo direto se reapropriar do conhecidíssimo meme que usa a capa do primeiro disco do compositor.

siga e compartilhe! @oficialchicobuarque #chicobuarque #chicocaravanas A post shared by Chico Buarque – Oficial (@oficialchicobuarque) on Jul 21, 2017 at 1:31pm PDT

Coisa de quem sabe o que está fazendo. É claro que nem deve ter sido uma decisão do próprio Chico, que deve ter muito mais a fazer do que definir seu perfil tardio em rede social. Mas, de qualquer jeito, é mais do que justo aplaudir quem quer que seja que esteja pilotando o perfil. Além de esperto, o espírito da coisa está totalmente em sintonia com o próprio Chico que, como a gente já viu antes, tem a capacidade de temperar a vida (online!) com humor. Vida longa!