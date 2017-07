Olivia de Havilland processa Feud!

Dá para dizer que ela é a última sobrevivente da era de ouro de Hollywood, não? Olivia de Havilland, a Melanie Wilkes de E O Vento Levou, comemorou imensos 101 anos no último sábado. E quem “ganhou o presente” foi a produção de Feud.

A atriz, que foi vivida na série por Catherine Zeta-Jones, está processando o canal FX e a produtora de Ryan Murphy por não ter sido consultada e por ter sido retratada em Feud: Bette e Joan de uma forma que não condiz com sua personalidade discreta e pouco afeita a fofocas. É a ficção rendendo mais histórias reais.

The Doors processa as Kardashians!

Além do processo movido pela dame Olivia de Havilland, um outro “feud” deve acontecer entre os representantes do The Doors e as caçulas de Kris (Kardashian) Jenner, Kylie e Kendall. As duas estrelinhas lançaram uma linha de camisetas vintage em que sobrepunham seus próprios rostos a estampas clássicas de bandas de rock (além dos Doors, também foram usadas bases com Pink Floyd e Ozzy Osbourne). A repercussão foi tão ruim que os produtos foram retirados do site e as moças tiveram que pedir desculpas. Agora, podem também enfrentar um processinho. É o resultado da falta de noção.

O truque de Sense8!

É série, mas parece novela. Depois do super lamentado anúncio do cancelamento de Sense8, sem direito a uma conclusão da história lotada de pontas soltas… eis que a Netflix anuncia a produção de um especial de duas horas, para encerrar direito a coisa toda. Tudo para não decepcionar os fãs, que fizeram até abaixo-assinado.

Ok. Em tempos de pós verdades, a gente tem o direito de achar que o cancelamento, a grita dos fãs e o anúncio do especial são parte de um roteiro marqueteiro muito bem arrumadinho, não tem?

Arte Postal em Brusque!

Jonathan Schiessl, professor de artes visuais na Escola Augusta Knorring manda uma notícia empolgante: ele está organizando uma convocatória de Arte Postal, com o tema Pop Art, aberta a toda a comunidade artística nacional. Trabalhos podem ser enviados até o dia 8 de setembro – endereço e mais informações, aqui!!!

Como testemunha da ligação de Brusque, nos anos 70, com a arte postal mundial, fico empolgada em ver que as boas ideias retornam sempre. Vamos acompanhar!