EXCLUSIVO – Advogado aponta participação de terceira pessoa no assassinato do empresário brusquense Chico Wehmuth

Uma nova petição apresentada pelo advogado Clóvis Darrazão trouxe à tona a possibilidade do envolvimento de uma terceira pessoa no assassinato do empresário brusquense Amílcar Arnoldo Wehmuth, o Chico, morto por envenenamento em junho de 2014.

O documento, protocolado no dia 2, menciona que, além de Sandra Maria Bernardes, já condenada pelo crime, e de outras duas pessoas citadas em vídeo recente, a mãe de uma delas também teria participado da ação criminosa.

Na terça-feira, 9, o Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) emitiu parecer e pediu que a manifestação fosse encaminhada à Polícia Civil.

O jornal O Município apurou, em primeira mão, que a delegacia já anexou o documento ao novo inquérito que foi aberto após a divulgação das imagens em que Sandra confessa o crime e aponta cúmplices. Em resumo, o suposto envolvimento dos três citados será investigado.

Detalhes da petição

No documento, Darrazão recorda a possibilidade de Josiane Cristina Amândio, ex-empregada doméstica de Chico e Sandra, e um homem identificado como Claudeir de Oliveira, terem colaborado na morte do empresário. Ambos foram citados por Sandra no vídeo divulgado com exclusividade pela reportagem em agosto.

O advogado, porém, acrescenta outro nome: Francisca Neuci Pontaldi, mãe de Josiane. Segundo a petição, ela teria estado no apartamento da vítima no momento em que o veneno foi entregue. O trio, de acordo com o relato, sabia do crime e teria feito um pacto com Sandra para se beneficiar financeiramente com a morte do empresário.

Vale lembrar que Josiane e Francisca atuaram como testemunhas de defesa durante o julgamento de Sandra, em 2018. Para Darrazão, isso pode configurar crimes como falso testemunho, fraude processual ou obstrução de justiça.

Com a anexação da nova manifestação, a Polícia Civil deve convocar o advogado para prestar depoimento e, em paralelo, pode ampliar as linhas de investigação sobre possíveis cúmplices no assassinato.

Apesar disso, juristas consultados pela reportagem reforçam que a condenação de Sandra pelo homicídio não pode ser alterada.

Possibilidade de transferência

Paralelamente, segue em andamento o processo que discute a transferência da detenta do Presídio Feminino de Itajaí para uma unidade em Joinville.

O pedido de mudança foi contestado por Darrazão em agosto, sob a alegação de que Sandra estaria utilizando argumentos falsos para obter vantagens pessoais. A decisão final sobre a transferência cabe à administração prisional.

O caso voltou a ganhar repercussão no mês passado, quando veio a público o vídeo em que Sandra admite, pela primeira vez, a autoria do crime e cita Josiane e Claudeir como participantes.

A defesa de Sandra informou, em 11 de agosto, que conversaria com a cliente para apresentar esclarecimentos, mas até o momento não se manifestou novamente sobre os novos desdobramentos.

Fontes ligadas ao caso avaliam que, além da dificuldade de confiar na confissão de Sandra, também é complexo estabelecer a ligação das três pessoas citadas com o crime. Ainda assim, destacam a importância de compreender, ao menos em um primeiro momento, por que ela mencionou Josiane e Claudeir no vídeo.

Leia também:

1. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (08 a 09/09)

2. Pitbulls estão para adoção após serem agredidos por tutores no Águas Claras, em Brusque

3. Tubulação rompe e prejudica abastecimento de água no bairro Dom Joaquim

4. Confira preços das comidas e bebidas da 38ª Fenarreco, em Brusque

5. Fiéis de Brusque acordam de madrugada para assistir canonização de santo

Assista agora mesmo!

Realeza da Festa Bergamasca: primeira escolhida, irmãs eleitas e memórias marcantes:

