EXCLUSIVO – Câmera registra assalto em loja de Itapema cometido por criminosos presos em Brusque

O jornal O Município teve acesso exclusivo a imagens de uma câmera de segurança que registrou o assalto a uma loja de bicicletas elétricas em Itapema. Os criminosos, identificados pela Polícia Militar, foram presos em Brusque após uma fuga intensa, que contou com o apoio do helicóptero Águia de Balneário Camboriú. O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira, 27.

As imagens mostram o início do crime quando dois homens entram na loja. Um deles, vestido com uma camiseta branca e boné, está acompanhado por outro com camiseta vermelha. Eles são atendidos por um homem sem camisa, que aparenta ser o proprietário da loja.

O proprietário (sem camisa) abre o portão para os dois, que entram e permanecem na loja por um tempo, aparentando estar olhando produtos ou conversando com alguém. Após a entrada, o portão é fechado.

Em determinado momento, o criminoso de camiseta branca abre o portão novamente. Nesse momento, um Volkswagen Voyage estaciona em frente à loja. O motorista, um homem mais velho, também vítima do assalto, tranca o carro antes de sair.

Pouco tempo depois, um terceiro criminoso chega ao local. Ele usa camiseta e bermuda preta. Ele é o homem que horas depois seria detido na Beira-Rio, em Brusque, dirigindo uma Toyota SW4 branca. O veículo estava com dois produtos roubados e pertencia ao proprietário da loja.

Minutos depois, o criminoso de camiseta e bermuda preta abre o portão para o criminoso de camiseta branca, que, ao sair, destranca o Voyage e o rouba.

O criminoso de camiseta e bermuda preta, por sua vez, sai da loja dirigindo a SW4 branca, que pertence ao proprietário da loja.

Enquanto isso, o homem de camiseta vermelha, que havia chegado inicialmente com o criminoso de bermuda preta, sai da loja a pé. Ainda não foi confirmada a relação dele com o crime.

Após a saída dos três, o proprietário da loja, ainda sem camisa, vai até a rua para relatar o crime à Polícia Militar. O proprietário do Voyage faz o mesmo.

Os criminosos que fugiram com os dois carros foram detidos em Brusque e se encontram na Delegacia de Investigação Criminal (DIC), onde será realizado o flagrante dos dois. Eles foram pegos após uma intensa perseguição.

