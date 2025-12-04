EXCLUSIVO – Condenado por abuso e pornografia infantil, psicólogo de Brusque terá audiência sobre novo caso em janeiro

O jornal O Município apurou, com exclusividade, que o psicólogo Guilherme Silveira passará por nova audiência em 26 de janeiro de 2026. Nessa etapa, ele será interrogado no processo em que responde pela acusação de ter abusado de uma menina de 4 anos em 2022.

A audiência corresponde à fase de instrução do julgamento. É quando o juiz responsável pelo caso interroga o réu e ouve as testemunhas. Depois disso, o magistrado define se condena ou absolve Guilherme. Em caso de condenação, também determina a pena.

A sentença, porém, não é proferida no mesmo dia da audiência. Nestes casos, o juiz costuma publicar a decisão posteriormente.

Mãe foi ouvida pela reportagem

O jornal O Município acompanhou o caso e, em junho deste ano, entrevistou a mãe da menina. Ela foi quem denunciou o psicólogo.

A conversa ocorreu após a prisão de Guilherme, suspeito de abusar sexualmente um menino de 8 anos durante uma consulta em Brusque.

Naquela ocasião, a mãe relatou que a denúncia não avançou como esperava e lamentou a demora das autoridades em prender o profissional e impedir que ele, supostamente, continuasse cometendo abusos contra outros pacientes.

O caso voltou a tramitar meses depois, e, por isso, ela foi intimada a comparecer à audiência. Para ler a entrevista completa com ela basta clicar aqui.

Já o crime contra o menino ocorreu em abril. Em setembro, Guilherme foi condenado a 21 anos e quatro meses por esse caso. No mesmo mês, ele também recebeu pena de 14 anos por outro caso envolvendo pornografia infantil.

Nas duas condenações, a reportagem procurou a defesa de Guilherme, que já mudou de representação uma vez. Em ambas as tentativas, os advogados informaram que não tinham interesse em se manifestar.

Possível novo caso

Na audiência marcada para janeiro, ele responderá ao terceiro processo envolvendo menores de idade. A reportagem confirmou que, até o momento, um outro caso, o quarto, segue em andamento.

O jornal seguirá acompanhando o andamento dos processos e trará novas informações assim que houver decisões judiciais ou movimentações relevantes nos casos.

