EXCLUSIVO – Construção de grande ponte em Brusque com 100 metros de vão livre e três pistas está em análise

Um projeto para construção de uma grande ponte em Brusque com aproximadamente 100 metros de vão livre, ou seja, sem pilares, está em análise. A intenção é que a estrutura, que contará com três pistas, seja construída no local em que fica a ponte Arthur Schlosser, popular ponte do terminal.

O vice-prefeito de Brusque e secretário de Infraestrutura, Deco Batisti (PL), deve viajar a Brasília na próxima semana e apresentar o projeto em busca de recursos. A intenção do Executivo é melhorar a vazão do rio Itajaí-Mirim e preservar áreas alagáveis em períodos de cheia.

A ponte do terminal conta com três pilares dentro do rio e dois fora. A quantidade prejudica a vazão. Já a nova ponte, que seria em arco, não teria nenhum pilar dentro do rio. Conforme o projeto, o comprimento da ponte será de 110 metros, e largura, de 19,5 m.

“A ponte terá um vão de 106 metros, sem pilares. O custo será semelhante ao custo da ponte Andréa Volkmann hoje”, afirma Deco. A estrutura no qual o vice-prefeito se refere custou quase R$ 23 milhões na época em que foi levantada.

Outro diferencial entre a ponte do terminal e a futura ponte que a prefeitura quer construir é a altura. A ponte de arcos será mais alta que a atual estrutura. O túnel da avenida Arno Carlos Gracher, no Centro I, deixaria de existir.

Pontes precárias

Uma série de pontes de Brusque apresenta risco de colapso, conforme mostram laudos contratados pela prefeitura. Entre elas, estão a ponte de acesso ao Clube Guarani, a ponte do Trabalhador, a ponte Alois Pettermann e outras. Quanto à ponte do terminal, não há laudo, mas Deco Batisti afirma que ela não corre risco de colapsar.

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: