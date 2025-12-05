EXCLUSIVO – Defesa de investigado contesta versões sobre acidente que matou motociclista em Brusque

O jornal O Município conversou com exclusividade com a defesa do homem investigado pelo acidente que matou um motociclista no bairro Limeira, em Brusque, na quarta-feira, 3, por volta das 5h45.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o investigado fugindo do local após a colisão. A entrevista com a defesa ocorreu na manhã desta sexta-feira, 5.

Na ocasião, as advogadas Kassia Grisa Tridapalli e Luana Schlindwein, da KR Advocacia, afirmaram que os vídeos do acidente divulgados nas redes sociais “apresentam recortes isolados, desconexos e completamente fora de contexto”. Segundo elas, as imagens “não correspondem à realidade dos fatos ocorridos”.

As advogadas negaram a versão que circulou no local do acidente, segundo a qual o investigado estaria sob efeito de álcool ou outra substância.

Através de uma nota, elas afirmam que “tais alegações são fruto de especulação e não se sustentam em elementos técnicos ou oficiais”.

Ao serem questionadas sobre circunstâncias específicas do acidente, as defensoras disseram que não comentariam detalhes neste momento “por orientação profissional e para preservar a ampla defesa”.

Suposta colisão em muro antes do acidente

Na noite de quinta-feira, 4, a reportagem recebeu a informação de que o investigado teria se envolvido em outra ocorrência horas antes da colisão fatal no Limeira. Segundo o relato, ele teria batido o carro contra um muro em uma rua do bairro São Luiz.

Imagens que estão sob análise da Polícia Civil mostram um homem, que se assemelha ao investigado, correndo em direção ao estacionamento de um estabelecimento comercial. A colisão teria ocorrido por volta das 3h.

Questionada sobre esse ponto da apuração, a defesa disse novamente que não iria se manifestar.

Na nota, as advogadas reforçam que “todas as medidas legais estão sendo acompanhadas e que os fatos serão devidamente esclarecidos no curso regular do processo, com base em provas, laudos e informações oficiais, e não em julgamentos precipitados feitos nas redes sociais”.

Por fim, a defesa pediu respeito à imagem e à presunção de inocência do investigado, “evitando a disseminação de informações incompletas ou inverídicas”.

O investigado é natural do Paraná e morava em Brusque há algum tempo. Nem as autoridades nem a defesa divulgaram seu nome.

Delegado falou sobre o caso

A reportagem conversou ainda na quarta-feira, com o delegado titular da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, Fernando Farias, para esclarecer detalhes sobre a prisão do investigado.

A prisão ocorreu após o homem ser localizado pela Polícia Militar, horas depois de fugir do local do acidente sem prestar socorro às vítimas.

O homem passou por exames no Hospital Azambuja antes de ser conduzido à Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento, a fim de verificar o estado de saúde.

Durante todo o procedimento, conduzido pelo delegado Fernando Farias, ele permaneceu em silêncio e não se manifestou.

O motorista foi autuado por homicídio culposo no trânsito, lesão corporal culposa no trânsito e fuga do local do acidente. Devido à gravidade dos crimes, ele não terá direito à fiança.

Após o registro, o suspeito foi encaminhado à Unidade Prisional de Brusque. Já na quinta-feira, ele teve a prisão preventiva decretada pela Vara das Garantias de Itajaí. Assim, ele responderá ao processo preso.

Câmera flagrou a colisão

Uma câmera de segurança flagrou o momento do acidente. As imagens obtidas pela reportagem mostram a caminhonete Tucson invadindo a pista contrária e atingindo duas motocicletas que seguiam em direção ao Centro.

O vídeo revela que, ao saírem do campo de visão da câmera, os motociclistas são atingidos pelo veículo. Com o impacto, as motos são lançadas contra o acostamento.

A Tucson capota em seguida. O motorista sai pela porta traseira, corre, volta para recolher um objeto que caiu do veículo e foge a pé.

Quem era a vítima

A vítima fatal foi identificada como Gilson Alves dos Santos. Segundo apuração da reportagem, ele tinha 48 anos, era natural de Aparecida do Norte (SP) e conduzia uma das motos Honda XRE envolvidas na colisão. O relatório da ocorrência aponta que Gilson foi encontrado sem vida ainda na pista.

A outra motociclista, uma mulher de 44 anos, era companheira dele e sofreu fratura aberta na fíbula e na tíbia, além de múltiplas lesões no braço e escoriações. Ela foi encaminhada ao Hospital Azambuja pelas equipes de atendimento. Ela segue em observação no hospital.

Relato do motorista para a PM

O motorista disse à Polícia Militar que estava voltando de um churrasco na casa da irmã e se perdeu em uma curva no momento do acidente.

Também consta no relatório que o homem foi encontrado deitado no chão de um supermercado, com lesões graves na cabeça e sangramento.

No momento da abordagem, ele relatou à polícia a dinâmica do acidente. Disse ainda que a pista estava molhada e que, após a colisão, saiu correndo porque o motorista de outro carro atingido passou a persegui-lo.

O homem informou que foi até o supermercado e que acabou agredido com uma barra de ferro pelo motorista. Afirmou aos policiais que não fugiu do local do acidente, apenas da agressão.

O relatório também descreve que o motorista da caminhonete recusou-se a fazer o teste do bafômetro e foi levado ao Hospital Azambuja.

A Polícia Militar afirma que ele não exalava odor etílico nem apresentava sinais de embriaguez. Dentro da caminhonete, não foram encontradas bebidas alcoólicas ou drogas.

Leia também:

1. Brusque acima de 30ºC: veja o que diz a previsão do fim de semana

2. VÍDEO – Pane em caminhão deixa trânsito de rua do Centro de Brusque em meia pista

3. FCF define dia e horário de Brusque x Carlos Renaux pelo Catarinense

4. VÍDEO – Colaboradores do Centro Administrativo da Havan recebem visita do Pelznickel

5. Idoso de 87 anos condenado por estupro é preso em Botuverá



Assista agora mesmo!

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:

