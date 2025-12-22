EXCLUSIVO – Defesa de moradora de Brusque que acusa o pai de agressão se manifesta: “alegações serão demonstradas por meio das provas”

O jornal O Município conversou, com exclusividade, com a defesa da moradora de Brusque que denunciou o próprio pai, empresário do ramo de terraplanagem. Neste caso, a moradora é representada pela advogada Maria Eduarda de Almeida e pela assistente jurídica Victoria Gabriele Fischer.

A denúncia ocorreu após imagens gravadas pela própria jovem mostrarem uma suposta agressão, na qual ele teria tentado retirá-la de forma violenta de um carro durante uma discussão nas proximidades de um canteiro de obras, no bairro Souza Cruz.

Segundo a moradora, a discussão começou após ela confrontar o pai sobre questões relacionadas ao trabalho e suspeitas que vinham sendo apuradas havia semanas.

O vídeo teria sido gravado no dia 5 de dezembro e ganhou repercussão após ser divulgado pela moradora nas redes sociais, no dia 7. A denúncia apresentada por ela está sendo investigada pela Delegacia de Proteção à Mulher, Adolescente, Criança e Idoso de Brusque.

O que diz a defesa da moradora

Questionada pela reportagem sobre as acusações feitas contra o pai, a defesa afirmou que a mulher não agiu de forma irresponsável e que a denúncia resultou na instauração de um procedimento formal, atualmente em fase de conclusão.

“Ela não realizou acusações levianas. O que houve foi o recebimento de informações consistentes, oriundas inclusive de pessoas de seu círculo de convívio, dando conta de possível envolvimento de seu pai em fatos graves. Diante disso, buscou apurar os acontecimentos. Todas as alegações serão devidamente demonstradas por meio das provas que serão juntadas aos autos”.

Sobre a possibilidade de disputa por bens, patrimônio ou controle da empresa familiar, a defesa negou qualquer conflito desse tipo.

“Não existe qualquer disputa patrimonial, societária ou pelo controle da empresa entre a cliente e seu pai. Ela administrou a empresa da família a pedido do próprio pai, sempre com total transparência, zelo e com pleno conhecimento e autorização dele sobre a situação financeira da sociedade. Tais fatos serão amplamente comprovados por prova documental a ser oportunamente juntada ao processo”.

A reportagem também questionou a defesa a respeito de um vídeo divulgado pela mãe da mulher, no qual ela contesta as acusações e defende o ex-marido. Segundo as representantes, o conteúdo causou surpresa.

“O conteúdo do vídeo causou surpresa a ela, uma vez que ambas sempre mantiveram uma relação próxima, pautada por zelo, cuidado e respeito mútuo. A defesa esclarece que tal vínculo será devidamente comprovado por meio de documentos que serão apresentados nos próximos dias, motivo pelo qual não cabe, neste momento, qualquer juízo precipitado”.

Em relação à formalização da denúncia, a defesa confirmou que o procedimento investigatório está avançado.

“Encontra-se em fase final e será submetido à apreciação do Ministério Público após o recesso. A defesa confia na seriedade e na atuação técnica do órgão para que o caso receba a atenção e o tratamento jurídico adequados”.

Outro ponto abordado foi a informação de que a mulher não teria realizado exame de corpo de delito presencial, informação confirmada pela própria Polícia Civil. A defesa contestou.

“A informação divulgada não corresponde à realidade dos fatos. Ela foi orientada de forma inadequada quanto ao horário de funcionamento do órgão pericial, o que inviabilizou a realização do exame presencial naquele momento, somado ao fato de que se encontrava extremamente abalada em razão do ocorrido. Ainda assim, não há qualquer dúvida quanto às agressões sofridas, sendo plenamente possível a elaboração de laudo pericial indireto, o qual possui valor probatório reconhecido e é considerado prova técnica válida. Qualquer tentativa de descredibilizar essa prova mostra-se precipitada e tendenciosa”.

Ao final, a defesa afirmou que todas as alegações serão comprovadas no processo e reiterou o compromisso com a Justiça, dentro dos limites éticos e do devido processo legal.

O que disse a Polícia Civil

Sobre a denúncia de agressão, o delegado responsável pelo caso informou que aguarda a conclusão de um exame pericial indireto, já que a vítima não compareceu para a realização do exame presencial.

Questionado sobre a existência de um segundo boletim de ocorrência, no qual a mulher teria relatado um suposto envolvimento do pai com uma menor de idade, o delegado negou. “Ela apenas relatou que a mãe teria comentado isso. A mãe foi ouvida e não confirmou”.

Supostos motivos da discussão

Em entrevista concedida ao jornal no dia 8 de dezembro, a mulher afirmou ter criado um perfil falso de uma adolescente de 14 anos para conversar com o pai, com o objetivo de confirmar suspeitas sobre o comportamento dele. Segundo o relato, o empresário teria respondido mesmo ciente da idade informada no perfil.

Após classificar a conduta como “sexualmente inapropriada”, ela decidiu confrontá-lo pessoalmente. De acordo com a mulher, questionamentos feitos a funcionários da empresa também contribuíram para o desentendimento.

“Sou responsável pela parte administrativa e pedi que os funcionários enviassem a localização dos trabalhos. Ele respondeu com áudios, aos berros, dizendo para não enviarem e me intimou a ir até lá. Eu fui”.

No relato formal, ela afirma que, ao chegar ao local, o pai teria reagido de forma agressiva, puxando-a pelo cabelo para fora do carro, agredindo-a fisicamente e desferindo um chute na perna. “Quando ele iria me dar um soco, um funcionário o impediu. Está tudo gravado”.

Ela também disse que, ao ser retirada do veículo, o carro colidiu contra um muro, causando danos, e que o pai teria quebrado seu celular ao tentar apagar o vídeo.

Em outro registro divulgado nas redes sociais, o noivo da mulher aparece discutindo por telefone com o sogro, trocando ameaças e mencionando um suposto histórico de agressões contra outras mulheres.

Perfil falso

A mulher afirmou que criou o perfil falso para confirmar desconfianças antigas, reforçadas por relatos da mãe e por situações observadas ao longo dos anos. Segundo ela, o pai interagiu rapidamente com a conta.

“Ele disse que não sairia com ela por ser menor, mas depois afirmou que não havia problema, pois acreditava que não seria crime. Para ele, se não é crime, está tudo bem”.

Ainda segundo a mulher, esta não teria sido a primeira agressão sofrida. Ela relatou ameaças de morte e episódios frequentes de violência verbal.

Mãe contesta filha

No dia 7 de dezembro, a mãe da mulher, ex-esposa do empresário, publicou um vídeo nas redes sociais para defender o ex-marido e contestar as acusações. Segundo ela, o conteúdo divulgado pela filha não corresponderia à verdade.

No vídeo, a mãe atribui à filha a responsabilidade pelos conflitos familiares e afirma que ela nunca teria aceitado o divórcio dos pais nem o novo relacionamento do pai. Também relata episódios de violência praticados pela filha ao longo dos anos.

A mãe também divulgou um vídeo gravado pelo ex-marido. Nas imagens, o empresário aparece exaltado, xingando a filha e afirmando que tudo o que ela tem foi fruto do trabalho dele.

Em determinado momento, a mulher aparece danificando o carro do pai com um pedaço de madeira. Questionada sobre a cena, ela afirmou que reagiu após ser agredida. “Depois de quase ser morta, eu quebrei o carro, sim”.

Segundo a mulher, funcionários da obra teriam tentado apagar o vídeo durante as agressões, mas as imagens teriam sido recuperadas com auxílio da polícia.

Busca por esclarecimentos

No dia 8 de dezembro, a reportagem tentou contato com o pai da mulher, que informou que não iria se manifestar naquele momento. “Vou conversar com meu advogado e tomar as providências no momento certo. A verdade vai vir à tona”.

A mãe também foi procurada, mas não respondeu até a publicação. A Polícia Civil segue investigando o caso.

O jornal O Município mantém espaço aberto para manifestações das partes envolvidas.

Nenhuma delas foi identificada nesta matéria.

