EXCLUSIVO – Empresário conta como perdeu mais de R$ 3 milhões em plataforma de apostas divulgada pela influenciadora Ianka Cristini

Um empresário de Blumenau perdeu mais de R$ 3 milhões em uma plataforma de apostas divulgada pela influenciadora Ianka Cristini. Ele apostou entre fevereiro e junho de 2024. Em entrevista exclusiva ao jornal O Município, ele contou os detalhes do processo.

O homem, que pediu para não ser identificado, relata que, recentemente, participou de uma audiência do Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), que move uma ação contra a influenciadora por supostos golpes. Ele diz que chegou a entrar com um mandado de segurança para tentar resguardar os valores.

“Me parece que o sistema judicial quis tirar a culpa dela. Então, tive que pagar o recurso para assegurar meus valores. Mas na audiência com a promotoria me disseram que eu sou a pessoa que mais perdeu dinheiro em uma plataforma de apostas em Santa Catarina”, afirma.

Ele conta que decidiu expor seu caso após Ianka voltar às redes sociais na quinta-feira, 28. A influenciadora permaneceu afastada por mais de sete meses, desde sua prisão em 14 de janeiro, no âmbito da investigação sobre o chamado “jogo do tigrinho”. O processo segue na Justiça.

A reportagem entrou em contato diversas vezes com a defesa da influenciadora para uma manifestação, porém, até a publicação, não havia tido retorno. O espaço para um posicionamento segue aberto.

“Ela voltou à ativa e as pessoas que ficaram no prejuízo vão continuar assim. É como se ela se ausentasse do problema. Ela é culpada, pois divulgava e patrocinava a plataforma nas redes. Dos R$ 3 milhões que eu joguei, ela ganhava em média de 10% a 15% de comissão. Tirou uns R$ 400 mil só em cima do meu prejuízo”, diz o empresário.

Como tudo começou

O homem conta que, em fevereiro de 2024, entrou na plataforma por meio de um anúncio de Ianka no Instagram. Ele, que nunca havia apostado em plataformas on-line, decidiu tentar ganhar algum dinheiro.

Já na primeira aposta, de R$ 10 mil, perdeu todo o valor. Somando as apostas do dia, elas chegaram a R$ 150 mil. “Em um dia eu perdi R$ 150 mil, no outro mais R$ 70 mil. Em cerca de três a quatro meses perdi milhões e não recuperei meu prejuízo”, relata.

O valor que ele perdeu nas apostas era de um bolão de Mega-Sena que havia ganho em 2022. O empresário havia recebido cerca de R$ 4 milhões.

Ele afirma que em nenhum momento teve grandes lucros com a plataforma, pois ela não dava retorno para quem apostava valores altos. O homem lembra que chegou a apostar R$ 1 mil e ganhou R$ 4 mil. Então, pela lógica, achou que iria ganhar R$ 40 mil se aumentasse para R$ 10 mil.

“Quando eu depositava alto, eu não ganhava. Quando era R$ 1 mil ou R$ 2 mil, eu ganhava. Isso é para induzir a pessoa a aumentar a aposta, mas você não ganha nada. O jogo não é feito para jogar alto, mas sim para pegar o pessoal que deposita pouco e sonha grande. A pessoa deposita R$ 100 e ganha R$ 1 mil, e já fica feliz achando que vai conseguir pagar todas as contas. Eu apostei baixo algumas vezes porque não tinha esse valor [R$ 10 mil]”, diz.

Prejuízos e venda de bens

Cada vez que apostava, o homem perdia mais dinheiro. Para tentar reverter a situação, chegou a vender alguns bens, como um Fusion personalizado, por cerca de R$ 140 mil. Além disso, também fez um empréstimo de R$ 790 mil.

Após a tradicional padaria dele fechar por falta de mão de obra, em junho de 2024, ele resolveu fazer um balanço das perdas e decidiu parar as apostas. Ele frisa que a empresa não chegou a ser prejudicada por conta das apostas.

“Esse momento foi uma virada de chave, só aí eu fui ver como cheguei naquela situação. O empresário não pode ter vício, porque quando alguém perde R$ 1 mil já quer recuperar, imagina quem perde R$ 100 mil. A pessoa faz qualquer coisa para não ficar no prejuízo, então vai longe a brincadeira”.

Atualmente, ele responde a algumas ações trabalhistas e mantém dívidas por conta das apostas. Porém, já é dono de um novo empreendimento no município e, caso consiga reaver o valor milionário perdido, pretende quitar todas as dívidas.

