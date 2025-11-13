EXCLUSIVO – Saiba quantas obras foram concluídas, estão em andamento ou foram canceladas em Brusque desde 2002

Desde 2002, Brusque registrou, até outubro deste ano, mais de 165 obras públicas, entre concluídas, em andamento, canceladas e paralisadas, com valores que, somados sem contar a inflação, ultrapassam R$ 419 milhões.

O levantamento considerou apenas os dados disponíveis no Portal da Transparência até outubro deste ano e mostra que a prefeitura concentra a maior parte dos contratos, enquanto o Samae e o Fundo Municipal de Saúde respondem por uma parcela menor das execuções.

O levantamento também mostra que as obras de drenagem e pavimentação são as mais recorrentes, representando boa parte do total investido no município.

Obras concluídas

Desde 2002, Brusque registrou 104 obras concluídas, que somam R$ 172,3 milhões em investimentos. A prefeitura é responsável por 71 contratos, sendo o principal órgão executor.

As obras finalizadas abrangem pavimentações, drenagens, reformas de unidades de saúde, construção de pontes e outras melhorias urbanas.

A empresa Pacopedra lidera em número de contratos, com 14 registros, principalmente em obras de infraestrutura.

O ano de 2019 foi o mais produtivo em número de projetos iniciados, com 19 obras. Em seguida aparecem 2018 e 2022, com 17 cada. Já 2020 e 2023 se destacaram pelo maior número de obras concluídas, com 17 e 20 entregas, respectivamente.

Segundo os dados, o percentual médio de conclusão das obras é de 99%, o que indica que a maioria foi entregue dentro do previsto.

Algumas obras, no entanto, aparecem com percentuais de conclusão acima de 100%, o que pode gerar dúvidas.

O diretor de Transparência da Secretaria de Transparência e Accountability, Adilson Silva, explica que esse tipo de registro está relacionado à ampliação de projetos. “O que pode ter acontecido é que foi além do projeto inicial, ou seja, teve alguma ampliação. Daí a execução fica maior que o projeto inicial”.

Em outros casos, há obras listadas como concluídas, mas com percentual abaixo de 100%. Segundo Adilson, essa diferença também tem justificativas técnicas.

“Uma das situações é que foram concluídas com um valor financeiro executado menor, ou teve alguma adequação no projeto inicial e a execução foi menor do que o projeto original, mas que atendeu a necessidade com outra solução técnica. Assim como as que ficaram acima de 100%, pode ter sido aditivado algo no contrato, ficando maior que o projeto inicial”.

Obras em andamento

Atualmente, estão em execução 28 obras, que totalizam R$ 171,8 milhões em contratos ativos. A prefeitura lidera com 17 projetos, seguida por contratos do Samae (7), do Fundo Municipal da Saúde (3) e Fundação Municipal de Esporte (1).

A Freedom Engenharia aparece como a empresa com mais obras em execução: quatro no total. Entre os principais projetos estão a ampliação do canal extravasor da Beira Rio, a revitalização da rodovia Antônio Heil e a drenagem das bacias Poço Fundo e Primeiro de Maio.

Grande parte dos contratos atuais também envolve locação de caminhões e máquinas com operador e GPS, essenciais para serviços de manutenção e apoio logístico. As obras em andamento apresentam 30% de execução média, e a maioria (15) deve ser concluída em 2026.

Obras canceladas ou paralisadas

No mesmo período, Brusque registrou 37 obras canceladas ou paralisadas, que somam R$ 75,4 milhões em valores totais. A prefeitura responde por 28 contratos interrompidos, seguida pelo Fundo Municipal da Saúde (6) e pelo Samae (2).

A C.R. Artefatos de Cimento é a empresa com mais registros de cancelamentos (três obras). Entre as obras canceladas estão a UBS Limeira Alta, o Proinfância Rio Branco e a macrodrenagem Nova Brasília e Azambuja, que tiveram contratos encerrados nos últimos anos.

O ano de 2023 registrou a maior parte dos cancelamentos, com dez casos, em meio a revisões de projetos e alterações contratuais. Já 2022 foi responsável pelo início dessas mesmas obras.

Parte das informações dessas obras, porém, ainda não está totalmente disponível no sistema. Segundo Adilson Silva, isso ocorre porque “tem informações que estão em arquivo físico e demora-se muito para encontrar”.

Comparativo e análise

Ao comparar os três grupos de obras, Brusque concluiu cerca de 61% de tudo o que foi contratado desde 2002, enquanto 16% ainda estão em andamento e 21% foram canceladas ou paralisadas.

Em valores, as obras concluídas representam 41,1% do total, as em andamento 40,8% e as canceladas/paralisadas 18%. A prefeitura aparece como principal contratante em todas as categorias, o que reflete sua liderança na execução de obras públicas locais.

Os números também evidenciam que pavimentações e drenagens concentram a maior fatia dos recursos, confirmando a prioridade da infraestrutura viária na política de investimentos do município ao longo dos últimos anos.

Assista agora mesmo!

Conheça o avião que realizou o primeiro pouso em Brusque e que continua voando até hoje:

