EXCLUSIVO – Saiba quanto a região de Brusque consumiu de energia nos últimos cinco anos

Os municípios de Brusque, Guabiruba e Botuverá registraram aumento no consumo de energia elétrica em 2024, tanto no setor residencial quanto no total, conforme dados obtidos com exclusividade pelo jornal O Município junto à Celesc.

Em Brusque, o consumo nas residências passou de 170.656 MWh em 2023 para 183.138 MWh em 2024, uma alta de 7,3%. O crescimento acompanha a tendência estadual, impulsionada principalmente pela expansão urbana e pelo uso crescente de aparelhos eletrônicos e sistemas de climatização.

No total, considerando os setores industrial, comercial e público, Brusque alcançou 715.559,68 MWh, ocupando a 7ª posição entre as cidades que mais consomem energia em Santa Catarina.

Guabiruba também apresentou elevação no consumo residencial, que subiu de 29.777 MWh em 2023 para 30.919 MWh em 2024, colocando o município na 51ª posição no estado. No volume total, a cidade atingiu 151.276 MWh, reflexo do avanço industrial e do crescimento populacional.

Botuverá, mesmo sendo o menor dos três municípios em população e estrutura, registrou o maior crescimento percentual no consumo residencial: 9,1%, passando de 5.634 MWh em 2023 para 6.144 MWh em 2024, o que a posiciona na 126ª colocação estadual. No total, o município somou 139.264 MWh consumidos em todos os setores.

Evolução nos últimos anos

Nos últimos cinco anos, o consumo de energia residencial na região de Brusque tem crescido de forma constante. De 2020 a 2024, os três municípios apresentaram aumentos significativos, impulsionados pelo desenvolvimento urbano, aumento populacional e mudanças nos hábitos de consumo.

Brusque lidera esse avanço, com um salto de 149.357 MWh em 2020 para 183.138 MWh em 2024 — um crescimento superior a 22%. Em Guabiruba, o consumo subiu de 28.015 MWh para 30.919 MWh no mesmo período, com destaque para a retomada de crescimento em 2023 e 2024, após uma leve queda em 2022.

Já Botuverá praticamente dobrou o consumo residencial nos últimos cinco anos: de 4.291 MWh em 2020 para 8.144 MWh em 2024.

