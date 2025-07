EXCLUSIVO – Shopping de Brusque: empresa se manifesta pela primeira vez em anos sobre projeto que não sai do papel

Desde que foi anunciado, em abril de 2015, há mais de 10 anos, o projeto de construção do novo shopping em Brusque enfrenta uma série de incertezas. A Sacs Consult, empresa paulista responsável pelo empreendimento, chegou a iniciar a terraplanagem no terreno localizado em frente ao Angeloni. No entanto, a obra não avançou e o local permanece abandonado.

Embora ainda haja placas no terreno indicando a futura construção do shopping, não há qualquer atividade em andamento. A área, atualmente coberta pelo mato, foi ocupada por diversos outdoors com anúncios de empresas.

De acordo com o Instituto Brusquense de Planejamento (Ibplan), a empresa responsável pelo shopping possui um alvará que autoriza o início das obras até abril de 2026. Portanto, do ponto de vista documental, não há impedimentos para a construção.

Explicações

Procurada pela reportagem, a Sacs Consult, por meio de sua assessoria, informou que o projeto está “congelado”, ou seja, parado.

Em nota, a empresa afirmou: “estamos aguardando o aquecimento econômico, consolidando a evolução de funding para sua respectiva implantação”.

A evolução do financiamento (funding) refere-se ao processo de captação de recursos financeiros para sustentar o crescimento ou operações de uma empresa, seja através de investimento direto, empréstimos bancários ou outras fontes.

Questionada sobre a possibilidade de iniciar alguma movimentação no terreno antes do vencimento do alvará em abril do ano que vem, a empresa respondeu de forma sucinta: “Certamente a expectativa é sempre positiva”.

No site da empresa, o Brusque Shopping Center continua entre os empreendimentos em desenvolvimento.

Espera de anos

A previsão inicial era de que o shopping fosse concluído em 2018. No entanto, em 2016, diante do cenário de instabilidade econômica e política no país, a empresa decidiu adiar o projeto.

Na época, o sócio-diretor da Sacs Consult, Sérgio Manzalli, afirmou ao jornal O Município que pretendia iniciar as obras em setembro daquele ano. A proposta, porém, esbarrou em entraves burocráticos para a liberação de licenças e alvarás, e os trabalhos não avançaram.

Em outubro de 2018, ano que seria o de inauguração do shopping, a Prefeitura de Brusque ainda aguardava documentos para liberar a construção. A licença ambiental foi concedida pelo Instituto do Meio Ambiente (IMA) em dezembro daquele ano.

Após o início dos trabalhos em janeiro de 2019, a Justiça suspendeu a obra de terraplanagem, atendendo a um pedido liminar urgente do MP-SC.

Em junho daquele ano o órgão pediu a suspensão da obra por mais um ano, para que fosse investigado se existe nascente natural no terreno. No entanto, no mesmo mês a juíza suspendeu a liminar e autorizou a retomada das obras.

Com o retorno dos serviços, a previsão era entregar o shopping até o primeiro semestre de 2021. Em março de 2022 a empresa disse à reportagem que a equipe estava finalizando a terraplanagem e em seguida seria realizada a fundação do terreno.

Os próximos passos seriam as instalações da estrutura do shopping e dos pilares, momento em que os trabalhos seriam visíveis ao público. Porém, conforme pode ser visto no local, nenhum desses processos foi iniciado.

