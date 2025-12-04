EXCLUSIVO – Veja o andamento na Justiça dos cinco casos de homicídios registrados em Brusque em 2025

Brusque registrou, até novembro deste ano, cinco homicídios. Inicialmente eram seis, mas um deles foi desclassificado para lesão corporal. Dos cinco restantes, apenas um já foi levado a julgamento, enquanto os outros quatro aguardam novas definições por parte da Justiça.

Conforme apuração exclusiva do jornal O Município, que acompanha os processos desde outubro, a demora na marcação dos júris está ligada aos recursos apresentados pelas defesas contra a decisão do juiz da Vara Criminal de enviar os casos ao Tribunal do Júri.

Até o momento, o único júri realizado foi o de Vanderlei Pedroso Pereira, condenado a 66 anos de prisão pelo assassinato da moradora Terezinha Soares Moreira Martins.

Caso que não irá mais a júri

Dos outros cinco casos (originalmente) de homicídio registrados em Brusque, o Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) voltou atrás em um deles.

A promotoria, responsável pela acusação contra um homem de 58 anos pela morte de Antonio Marcos Sousa, de 35 anos, ocorrida em 7 de julho no bairro Cedro Alto, mudou a classificação do caso.

Inicialmente denunciado como homicídio qualificado, o MP-SC passou a entender que não houve dolo de matar e solicitou à Justiça a desclassificação do crime para lesão corporal.

O pedido de desclassificação já foi analisado e aceito pela Justiça, sendo assim, não haverá júri popular neste caso.

Detalhes dos outros

1 – Samuel de Jesus Constantino – (6 de fevereiro)

O homem de 21 anos foi morto com um tiro na cabeça após ser amarrado e espancado em frente à pizzaria Pizza na Pedra, no Centro de Brusque.

Segundo a defesa do acusado, dono do estabelecimento, o crime ocorreu após uma “situação tensa”, quando Samuel teria tentado furtar o local.

Neste caso, a defesa apresentou um recurso para tentar reverter a decisão que levaria o acusado ao Tribunal do Júri. O julgamento do pedido está marcado para 16 de dezembro.

Segundo a defesa, em meados de novembro, o juiz autorizou a retirada da tornozeleira eletrônica imposta quando foi concedida a liberdade do acusado. A decisão considerou que não houve violações, que ele está trabalhando regularmente e que não representa risco social.

Acusado:

Nome: Alexandre Santana Thimoteo, conhecido como Alex;

Idade: 50 anos;

Naturalidade: Botefe (SP);

Profissão: empresário e comerciante;

Motivação: alega ter se defendido de furto e agressão;

Arma do crime: arma de fogo;

Situação atual: solto.

Vítima:

Nome: Samuel de Jesus Constantino;

Idade: 21 anos;

Naturalidade: Blumenau;

Profissão: desempregado;

Sepultamento: Cemitério Parque da Saudade.

2 – Waldinei Dias – (15 de fevereiro)

O homem de 31 anos foi morto a facadas na saída de uma casa de shows no bairro Primeiro de Maio, em Brusque.

O crime ocorreu após um desentendimento envolvendo um amigo da vítima, que havia oferecido flores a uma mulher. O companheiro dela teria reagido e atingido a vítima, que morreu no local. O acusado foi preso no dia seguinte.

Neste caso, a defesa afirma considerar possível recorrer da decisão que levaria o acusado ao Tribunal do Júri. No entanto, o recurso adequado agora seria dirigido ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O advogado do acusado explicou que ainda vai avaliar o caminho com o cliente, destacando que pretende ouvir a posição dele antes de tomar uma decisão.

“Conversarei com o cliente, para ouvir sua opinião e seu sentimento pessoal de aguardar recursos, uma vez que responde ao processo preso desde o fato. E essa situação gera bastante angústia a qualquer réu, quanto a aguardar o resultado dos recursos cabíveis ou desistir deles e submeter-se, desde logo, ao crivo do Tribunal do Júri. Ainda mais quando se está aguardando num presídio que já está com o dobro de ocupação em relação à sua capacidade (174 presos x 88 vagas)”.

Acusado:

Nome: não divulgado publicamente;

Idade: 33 anos;

Naturalidade: Caçador;

Profissão: pedreiro;

Motivação: desentendimento/briga;

Arma do crime: faca;

Situação atual: preso.

Vítima:

Nome: Waldinei Dias;

Idade: 31 anos;

Naturalidade: Vidal Ramos;

Profissão: trabalhava em estamparia;

Sepultamento: Cemitério Parque da Saudade.

3 – Wilson de Oliveira dos Santos – (21 de março)

O homem de 50 anos foi assassinado com facadas no bairro Thomaz Coelho após discussão com o agressor. Ambos estavam embriagados e se conheciam.

A defesa entrou com recurso para impedir o júri popular, mas o pedido foi negado. Agora, as partes aguardam a definição da data para o julgamento.

Acusado:

Nome: não divulgado publicamente;

Idade: 43 anos;

Naturalidade: Esperantina (PI);

Motivação: desentendimento/briga;

Arma do crime: faca;

Situação atual: preso.

Vítima:

Nome: Wilson de Oliveira dos Santos;

Idade: 50 anos;

Naturalidade: Mafra;

Profissão: desempregado;

Sepultamento: Cemitério Parque da Saudade.

4 – Ronald dos Anjos Araújo – (3 de maio)

O jovem de 23 anos foi morto a facadas pelo amigo durante uma discussão sobre uma dívida. O acusado fugiu, mas foi preso em Curitiba.

Caso foi remetido ao TJ-SC que está analisando recurso interposto pela defesa.

Acusado:

Nome: Leonardo Oliveira dos Santos, conhecido como “Manaus”;

Idade: 35 anos;

Naturalidade: Manaus (AM);

Profissão: desempregado;

Motivação: desentendimento/briga;

Arma do crime: faca;

Situação atual: preso.

Vítima:

Nome: Ronald dos Anjos Araújo;

Idade: 23 anos;

Naturalidade: Macapá (AP);

Profissão: vigia.

