Exibicionismo: donos de carros de luxo param o trânsito e causam poluição sonora no Litoral

Exibicionismo 1

Em Balneário Camboriú e Itapema, o dinheiro de alguns nem sempre compra civilidade, bons modos e boa convivência. É o que se pode dizer de um grupo de donos de Porsches que se unem para desfilar pela Avenida Atlântica, preferencialmente nos sábados à tarde e noite e nos domingos, evidentemente fazendo questão de parar o trânsito e disparar o maior barulho possível com suas aceleradas, com direito a estouros, como se fossem tiros.

Exibicionismo 2

Quem assiste à cena nota que nas últimas exibições houve algo diferente: alguns carros foram atingidos por ovos vindos do alto dos prédios e outros notórios deixaram a passarela, tornando o desfile menor. A explicação: uns ficaram com medo da Receita Federal diante de tanta exibição de sinais exteriores de riqueza, enquanto outros já tiveram seus carros confiscados, por serem produto dos mais diversos crimes.

O bom lobby

A Ordem dos Economistas de SC está fazendo um lobby do bem, digamos assim, junto aos deputados estaduais, pela aprovação de projeto que institui a Semana Estadual da Educação Financeira. A ideia é que através de debates e campanhas sobre consumo consciente, poupança e investimentos, se estimule a cultura do planejamento financeiro entre os catarinenses.

Carros elétricos

Uma discussão que logo chegará em todo lugar: a Justiça de Florianópolis suspendeu o uso e a instalação de carregadores de carros elétricos em um condomínio residencial após laudos técnicos apontarem risco de sobrecarga elétrica e incêndio em garagem subterrânea sem ventilação.

Água gratuitamente

Chegou ao Supremo Tribunal Federal, que acaba de decidir sobre ação de 2019, originária de SC: um parque temático do litoral norte (não diz qual) agora é obrigado a disponibilizar bebedouros em número suficiente para atender à demanda diária de visitantes. Cabe recurso.

Incomunicabilidade

Acontecimento raro no Judiciário catarinense: uma sessão do tribunal do júri na comarca de Palhoça precisou ter seu colegiado – integrado por sete jurados – dissolvido, com a anulação dos trabalhos até ali realizados e a redesignação de nova data para o julgamento, semana passada, porque um dos jurados violou o dever de incomunicabilidade e expôs sua convicção aos demais integrantes do conselho de sentença. Foi multado em um salário mínimo e responsabilizado pelo ressarcimento das despesas decorrentes da remarcação da nova sessão.

Violência nas escolas

Os dois massacres de crianças em escolas de Saudades e Blumenau foram o pano de fundo durante audiência pública na Comissão de Educação do Senado, segunda-feira, quando se concluiu que identificar e agir rapidamente nos primeiros sinais de conflito são medidas apontadas como fundamentais no combate à tal violência. Em 2013, o Brasil registrou 3,7 mil vítimas de violência interpessoal em escolas. Em 2023, esse número saltou para 13,1 mil, um aumento de 254%. Nos últimos 10 anos, ao menos 47 mortes foram registradas em episódios dessa natureza.

Acesso aéreo

A Motiva, concessionária do Aeroporto Internacional de Navegantes contabiliza a oferta total de aproximadamente 252 mil lugares entre 1º e 31 de outubro, distribuídos em voos de chegada e partida. Boa parte devido à Oktoberfest, em Blumenau. Serão 1.531 operações aéreas, entre pousos e decolagens, distribuídas em voos regulares e extras.

Floripa Sustentável 1

Em votação por aclamação, o publicitário Roberto Costa foi eleito para a presidência, para o próximo biênio, do atuante movimento Floripa Sustentável, que reúne 45 entidades e que desde sua fundação, em 2017, virou uma referência para o desenvolvimento social e econômico não só para a Capital, mas também para a região metropolitana.

Floripa Sustentável 2

Nos últimos dois anos o movimento fez acompanhamento ativo da regulamentação da revisão do Plano Diretor, missões técnicas a outros estados e países para conhecer experiências nas áreas de mobilidade, retrofit, gestão da orla e turismo, reuniões estratégicas que definiram a busca de soluções para a cidade em saneamento, mobilidade, educação fundamental, e para revitalizar os prédios do centro histórico, criando inclusive novas opções para moradia, entre dezenas de outras ações executadas.