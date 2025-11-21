Exigência de R$ 50 mil: caminhoneiro é mantido refém por mais de 13 horas em Itajaí
Um dos autores do crime foi preso
Um caminhoneiro de 42 anos que veio de Rondônia para realizar entregas, foi mantido refém por mais de 13 horas em Itajaí. A Polícia Militar prendeu um homem por extorsão mediante sequestro no bairro São Vicente, na tarde da quarta-feira, 19, por volta de 13h25.
A equipe foi acionada pela Central Regional de Emergências após o caminhoneiro conseguir pedir ajuda dentro de uma agência bancária.
Ele relatou que, na noite de terça-feira, 18, por volta de 23h, estava em um posto de gasolina quando foi abordado por quatro homens, um deles armado. Os suspeitos o colocaram em um veículo branco e o levaram até uma casa de madeira, onde ele permaneceu sob ameaças durante toda a madrugada.
Segundo o relato, os criminosos exigiram inicialmente R$ 50 mil e, depois, R$ 18 mil para liberá-lo. Já perto de 12h30 da quarta-feira, eles o conduziram até o banco para realizar o saque.
Assim que entrou na agência, acompanhado por um dos autores, o caminhoneiro conseguiu acionar o segurança. Nesse momento, os suspeitos fugiram, e ele permaneceu no local por medo, pedindo ajuda para acionar a Polícia Militar. A vítima informou ainda que teve seu celular levado pelos autores.
Com acesso às imagens de monitoramento, a Polícia Militar identificou um dos envolvidos entrando no banco com a vítima.
Durante as buscas, os policiais localizaram um homem com as mesmas características próximo da casa onde o caminhoneiro afirmou ter sido mantido refém.
O suspeito foi abordado e detido. O homem foi encaminhado à Central de Plantão Policial para os procedimentos cabíveis.
