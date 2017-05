Experiências da Família Schürmann são tema de palestra beneficente em Brusque

Na próxima quinta-feira, 8 de junho, a Associação Empresarial de Brusque (Acibr) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque, em parceria com a Toalhas Atlântica, realizam a palestra “Navegando com sucesso”, com o velejador e economista Vilfredo Schürmann.

O evento acontece às 19h30, no Centro Empresarial Social e Cultura de Brusque (Cescb) e toda a verba arrecadada será revertida para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos na Acibr ou CDL ao valor de R$ 50.

Parceria

A parceria da Toalhas Atlântica com a Família Schürmann existe há quase três anos, desde quando a empresa brusquense literalmente embarcou na Expedição Oriente, a bordo do veleiro Kat, com itens de cama, mesa e banho, desenvolvidos exclusivamente para a ocasião.

De acordo com a empresária Susymeri Ogliari, a Família Schürmann vive intensamente todas as ações e suas experiências de vida são motivadoras. “A Família Schürmann serve de inspiração para a Toalhas Atlântica. Por isso, surgiu a ideia de proporcionar essa palestra, para que a comunidade brusquense também possa se inspirar. Todas as pessoas que têm sonhos e desejam alcançar objetivos, devem participar desse evento e ouvir o que o senhor Vilfredo tem a falar”.

Solidariedade

A ideia de Susymeri veio de encontro ao propósito da ACIBr e CDL, em promover um evento beneficente em prol da Apae Brusque. “No início do ano, a ACIBr e seus diretores foram convidados para conhecer as instalações da Apae e o serviço que é prestado ali. Podemos verificar a excelência do trabalho e o empenho que a entidade tem no cuidado de crianças, jovens e adultos especiais. Eles também nos falaram da necessidade de recursos e a ACIBr, juntamente com a CDL, sentiu a importância de ajudar, de fazer um pouco mais pela Apae. E essa proposta da Toalhas Atlântica veio no momento certo”, explica o presidente da ACIBr, Halisson Habitzreuter

O presidente da CDL Brusque, Michel Belli, manifesta satisfação com a parceria e reforça o caráter filantrópico do evento. “É uma palestra imperdível, que conta as aventuras da Família Schürmann. Já a renda é totalmente voltada para a Apae. Então, além de adquirir mais cultura, esta é uma oportunidade de ajudar uma instituição que tanto precisa”, afirma Belli.

SERVIÇO

Palestra “Navegando com sucesso”

Com o velejador e economista Vilfredo Schürmann

Quinta-feira, 8 de junho

Às 19h30

No Centro Empresarial Social e Cultura de Brusque (CESCB)

Ingressos limitados: disponíveis na sede da ACIBr ou da CDL, no valor de R$ 50 (Rua Pedro Werner, 180 – 2º e 3º andar)

Valores serão revertidos para a Apae de Brusque

Mais informações: (47) 3351-1588 ou (47) 3211-8000.