Os jogos de azar não se chamam desse jeito por acaso. Esse nome vem do muito que esses jogos dependem da sorte e do azar. Porém, e por muito que isso seja verdade, saiba que existem formas de minimizar a dependência da sorte desse tipo de jogo. Por isso, e se você gosta de testar sua sorte com os jogos de azar, confira em seguida estratégias que vão ajudá-lo a combater o azar nos jogos de cassino.

Jogue apenas em plataformas de confiança

O primeiro passo para combater o azar no jogo é encontrar a melhor plataforma para jogar. Se você quer experimentar jogar aviator apostas online ou outro jogo de azar qualquer, primeiro terá que encontrar um cassino que tenha esse jogo no seu catálogo. Porém, o critério de seleção da plataforma não se deve limitar a esse fator. Pelo contrário, é fundamental que você dedique tempo e cuidado à escolha de um cassino, pois importa que este seja regulamentado e de confiança.

Pois só cassinos legais são regularmente auditados para verificar que estes cumprem todas as regras de segurança e de jogo justo. Isso é de extrema importância, pois só assim você poderá ter certeza que irá jogar jogos que não são manipulados pelo cassino, e assim terá oportunidades reais de ganhar. A melhor forma de você se certificar da reputação da plataforma é pesquisando online sobre esta e lendo avaliações em sites especializados, assim como opiniões de outros jogadores que frequentam o cassino.

Entenda bem o jogo antes de começar

Outra estratégia que o ajudará a combater o azar no jogo é entender o mais possível o jogo antes de começar a apostar. Seja para jogar aviator apostas online ou outro jogo qualquer, se você nunca jogou antes ou tem pouca experiência, primeiro faça por conhecer o jogo. Tendo em conta que se tratam de jogos em que você vai arriscar dinheiro, jogar e ir aprendendo não pode ser opção. Dessa forma você só estará expondo-se mais ao fator azar do jogo. Ainda que a maioria dos jogos dependam da sorte, quanto mais informação e experiência você tiver, maiores serão suas chances de combater o azar.

Assim, depois de escolher o jogo onde pretende apostar, leia os termos e condições deste para entender as regras do jogo, limites de apostas e outros aspetos importantes do jogo. Além disso, se nunca jogou o jogo antes, procure online uma forma de o testar sem apostar primeiro. Adicionalmente, você pode tentar aproveitar algum bônus que ofereça rodadas grátis ou um bônus sem depósito, para que possa testar o jogo sem arriscar do seu dinheiro. Começar a apostar com alguma experiência irá dar-lhe sempre vantagem.

Evite jogar em estados emocionais alterados

Por sua vez, o seu estado emocional tem sempre peso nas suas decisões e como tal no desfecho delas. Você pode pensar que não e até ignorar o fato, mas a verdade é que o seu equilíbrio emocional é fundamental no combate ao azar. Se você faz apostas sem disciplina, sem estratégia e por impulso e perde, a culpa das suas perdas não está apenas no azar. Pois geralmente se estiver em um estado emocional alterado terá mais tendência para jogar e apostar dessa forma.

Assim, certifique-se de que quando aposta sua mente está focada no que está fazendo e que seu estado emocional está controlado. Evite jogar se estiver triste, furioso ou até alegre. A neutralidade e o equilíbrio são as palavras-chave, e o segredo é saber parar ou nem começar quando não está nas devidas condições de jogar. Além disso, nunca jogue se estiver sob influência de alguma substância que possa alterar suas capacidades mentais e emocionais. Lembre-se que está arriscando o seu dinheiro.

Mantenha o registro e a vigilância

Outra estratégia que irá ajudá-lo na luta contra o azar é manter o registro detalhado de todas as suas apostas. Assim, anote ou guarde em algum documento online todas as apostas que fizer, detalhando tudo desde o jogo, quanto apostou e qual o resultado, se ganhou ou perdeu.

Ter um registro de toda a atividade e ir vigiando e analisando o mesmo irá permitir-lhe identificar potenciais erros que esteja cometendo, assim como possibilidades de melhoria. Além disso, manter a vigilância sob as suas apostas irá também permitir-lhe ter uma visão mais próxima e clara de quanto anda gastando e se precisa ajustar seus gastos, ou até mesmo parar.

Seja disciplinado com seu tempo e dinheiro

Para finalizar, não perca a noção do tempo porque se deixou levar pelo entusiasmo de jogar. Jogar durante muito tempo seguido é má prática, pois o cansaço vai levar a apostas menos pensadas e impulsivas e isso só atrai o azar. Faça uma boa gestão do seu tempo estabelecendo limites para jogar e cumprindo-os. Seja disciplinado, e não apenas com os seus limites de tempo, mas também com seus limites de gastos.

Pois é importante também que estabeleça um orçamento limitado para jogar e que o cumpra sempre. Não deixe que o jogo atrapalhe sua vida, pois é fácil deixar-se levar e consumir demasiado tempo e dinheiro nas apostas, e isso poderá prejudicar muito sua vida pessoal. Seja o mais responsável possível, e se precisar de ajuda, não hesite em procurar.