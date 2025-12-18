Explosão em empresa do Oeste de Santa Catarina deixa dois feridos

Duas pessoas ficaram feridas após uma explosão registrada em uma empresa especializada na manutenção de tanques rodoviários, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, na manhã de quinta-feira, 18.

O acidente ocorreu enquanto trabalhadores realizavam a abertura de uma estrutura de inox.

Uma das vítimas teve ferimentos leves e recusou encaminhamento ao hospital. A outra sofreu lesões graves e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência no local até, pelo menos, 8h40.

A empresa está localizada às margens da BR-282. A ocorrência foi registrada pouco antes das 8h30. Até o momento, não há informações oficiais sobre as causas da explosão.

