Expo Bem Casada apresenta serviços e produtos personalizados para todos os tipos de casamentos

O clima de amor está no ar neste fim de semana na Sociedade Santos Dumont, onde acontece a 2ª edição do Expo Bem Casada. O evento apresenta uma séria de serviços e produtos personalizados para todos os perfis de casamentos.

Realizado pela Daro Eventos, empresa de Brusque que trabalha com decoração, acessórios e cerimoniais, a Expo Bem Casada reúne uma variedade de opções aos apaixonados, que vai desde o convite até o buffet do matrimônio.

“O nosso município tem um mercado muito grande de noivas e aqui o casal pode encontrar serviços e produtos que vão do começo ao fim do grande dia do casamento”, diz a organizadora do evento, Daiana Muller Ceserio, que em média produz cerca de 50 festas matrimoniais por ano.

Ela conta que a exposição visa colaborar com o público-alvo, para que possam encontrar mais facilmente o que desejam para o casamento. Também há opções de vestidos de noivas, acessórios, enxovais, doces, bolos e fotografias.

“Queremos realizar o sonho das pessoas, de forma personalizada, independentemente de valor. Têm casais que não tinham nem data definida do casamento e chegou aqui, se empolgou e até já definiu”, conta.

Vestidos de noivas

A Le Blanc Dresses é uma empresa expositora no evento e trouxe vestidos em estilos de princesa (rodado e clássico); sereia ( “mulherão”, que marca a silhueta da noiva) e o clean ( mais fluído, ideal para festas durante o dia, no campo ou na praia).

A empresária e estilista, Eliza Yamashiro, explica que as peças possuem transparência e muitas pedras. Em média, os vestidos prontos custam de R$ 1,5 mil a R$ 4, 5 mil e os confeccionados sob medida a partir de R$ 3, 5 mil.

“O ideal é que a noiva nos procure em um prazo de oito a dez meses antes para saber qual será a tendência para a época do casamento, além de fazer as provas para que o caimento fique perfeito”, diz.

Doces refinados

A Confeitaria Zuchi, de Gaspar, apresentou doces elaborados para casamentos, incluindo, é claro, o tradicional bolo. Há opções de bolos, de cinco andares, com flores aramadas e mais realistas, feitas de açúcar com pasta americana, bem como bolos mais lisos, com poucos detalhes.

O primeiro, custa em média, de R$ 1, 2 mil a R$ 1, 5 mil e o segundo de R$ 2 mil a R$ 2, 5 mil. A confeitaria tem uma variedade de mais de 150 doces, desde os brigadeiros até os mais refinados.

“Disponibilizamos degustação aos noivos e fizemos doces e bolos que agradam pela beleza e pelo sabor”, diz o empresário Robson Luis Deschamps.

Fotografias

A Nando Hellmann Fotografias, de Guabiruba, trabalha com pacotes distintos para os casamentos. Com estilo minimalista, que preza pela naturalidade das fotos, a empresa oferece ensaios, cobertura no dia do casamento, álbuns e painéis.

São entregues cerca de 1, 5 mil imagens em alta resolução em um evento, por exemplo. No dia do casamento, a cobertura custa R$ 3, 5 mil; um ensaio R$ 800; um álbum de R$ 1,3 mil a R$ 1, 8 mil e um painel R$ 400.