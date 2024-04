Exposição de desenhos surrealistas será realizada em livraria de Brusque

No próximo sábado, 6, acontecerá a abertura da exposição “Baderna” de Arthur Crespi Castro no piso superior da Livraria Graf, em Brusque, a partir das 10h. A exposição promete mergulhar os visitantes em um universo surrealista de caos e reflexões existenciais através de 16 desenhos cuidadosamente selecionados.

Arthur Castro encontrou inspiração em sua visita à exposição dos trabalhos do artista argentino Victor Delhez no Museu Sivori, em Buenos Aires, em julho do ano passado. Desde então, as criações do jovem artista têm explorado os recantos mais profundos da mente humana, desafiando as fronteiras da realidade.

Os desenhos apresentados na exposição convidam os espectadores a refletir sobre temas quotidianos explorando os aspectos sombrios da mente por meio de um mergulho de cabeça no surrealismo. Utilizando técnicas simples, mesclando traços de lápis e caneta em papel, Arthur realiza uma dança fluida entre o consciente e o subconsciente, criando um universo visual único e provocativo.

Cada obra exposta encapsula as ideias e questionamentos que permeiam a mente do jovem artista de apenas 10 anos, desde as tentativas iniciais de experimentação estética a temas que envolvem crítica social como o uso exagerado de aparelhos eletrônicos e suas consequências, questionamento aos padrões de beleza, as dificuldades de criação e sua estética criativa bem como o trabalho com fobias e inversões da ordem. Esta exposição não apenas entretém pelo transbordamento do real, mas também convida o público a uma jornada introspectiva e reflexiva sobre temas contemporâneos.

“Baderna” permanecerá em exibição durante todo o mês de abril, proporcionando aos visitantes uma oportunidade única de explorar os limites da imaginação e da experiência humana. A abertura oficial ocorrerá no próximo sábado fácil, 6 de abril, às 10h. Não perca a chance de mergulhar nesta jornada única.

