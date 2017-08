O olhar diferenciado sobre os animais que habitam o planeta Terra ganhou novas traduções a partir de tintas, linhas e muita inspiração. Um total de 50 telas compõem a exposição “Fauna e suas Diversidades”, que abre nesta sexta-feira, 4 de agosto, no corredor do BS Hall do Balneário Shopping. Assinadas por alunos da Escola de Artes Oficina Pequeno Pintor & Grandes Artistas, as obras retratam os animais a partir de uma leitura sensível de crianças, adolescentes e adultos.

No domingo, dia 6 de agosto, a professora e curadora da exposição, Fabrícia Gonçalves, ministrará uma oficina de argila para crianças entre 14h e 20h. As aulas – gratuitas e abertas ao público – ocorrerão em frente à loja Tok&Stok, no pavimento L2 do Balneário Shopping.

Para compor as obras, os alunos visitaram o zoológico como fonte inspiradora. “A ideia foi observar de perto alguns costumes para incorporar nosso olhar de amor pelos bichos e, assim, deixar a alma falar na hora de pintar”, explica Fabrícia. A mostra segue aberta a visitação pública até o dia 4 de setembro, sempre das 11h às 23h, no Balneário Shopping.

AGENDA

Exposição “Fauna e sua Diversidade”

Local: Balneário Shopping (BS Hall, pavimento L2)

Data: 4 de agosto a 4 de setembro

Horário: Diariamente, das 11h às 23h

Valor: gratuito

Oficinas de Argila

Local: Balneário Shopping (em frente a Tok&Stok, pavimento L2)

Data: 6 de agosto (domingo)

Horário: 14h às 20h

Valor: Gratuito