Exposição fotográfica inicia programação de aniversário de Brusque

Uma exposição fotográfica com cerca de 60 imagens antigas de Brusque abriu a programação de aniversário dos 157 anos do município. A solenidade de abertura oficial aconteceu na tarde desta segunda-feira, 31, no 2º piso do Shopping Gracher e contou com a presença do prefeito Jonas Paegle e do vice Ari Vechi.

O acervo fotográfico, todo da Casa de Brusque, já digitalizadas, traz registros de 1905 a 1989. São vários momentos importantes da história da cidade, que mostram fragmentos que permanecem e outros que foram modificados, conforme explica o historiador da Fundação Cultural, Alisson Castro, e também o responsável pela exposição.

Ele conta que as imagens refletem a arquitetura e urbanismo do município, onde são perceptíveis observar dois cenários: um em que as edificações permanecem as mesmas, porém, com mudanças significativas aos seus arredores e outros com “profundas” transformações.

“São fragmentos divididos entre a tensão da mudança e da permanência. Considero, principalmente, que é isso que as republicações mostram”.

A queda da ponte Irineu Bornhausen em 1980, a festa de Azambuja em vários anos, o desfile em comemoração ao centenário de colonização alemã em Santa Catarina, a rua Conselheiro Rui Barbosa na enchente de 1961, além de outros momentos de enchente em Brusque são apresentados na exposição fotográfica.

Exposição segue até o fim do ano

As imagens antes da década de 80 estão em preto e branco, como naturalmente já eram e as posteriores aos anos 80, coloridas, como explica o diretor-geral da Comunicação da prefeitura, Murilo José da Conceição. Ele afirma que as exposição traz registros do início do século 19 e mostram principalmente pontes antigas, casarões históricos – alguns que hoje, inclusive não existem mais -, saída dos trabalhadores da Fábrica de Tecidos Carlos Renaux.

Conceição destaca que o diferencial da exposição é que ela será permanente e terá continuidade após o aniversário de Brusque. A amostra segue no Shopping Gracher durante a semana e na sexta-feira, 4, estará disponível para a comunidade durante o desfile de aniversário.

Após isso, retorna ao shopping onde ficará por mais 15 dias. Posteriormente, até o fim do ano, rodará por locais de grande circulação, como supermercados e postos de saúde.