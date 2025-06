Exposição sobre os 150 anos da imigração italiana é aberta no Museu Casa de Brusque

O Museu Casa de Brusque abriu, nesta quinta-feira, 5, a exposição sobre a grande imigração italiana em Santa Catarina, que completa 150 anos. “Do outro lado do oceano”, nome da exposição, que segue até dezembro, lembra da chegada dos italianos às terras catarinenses no século XIX.

O evento de abertura da exposição contou com a presença da cônsul-geral da Itália para Paraná e Santa Catarina, Eugenia Tiziana Berti, que destaca o cuidado do Museu Casa de Brusque com a história.

“Este acervo de memória traz o respeito aos antepassados. Eu espero que os nossos antepassados acompanhem este dia. É um momento de encontro entre a comunidade italiana”, valoriza Eugenia.

O deputado estadual Vicente Caropreso (PSDB-SC), presidente da Frente Parlamentar Santa Catarina-Itália, brinca que, a cada dez catarinenses, sete tem o “DNA italiano”, como define.

“Brusque merece um lugar especial quando o assunto é a imigração italiana. Aqui chegaram os homens, que se espalharam por todos os cantos de Santa Catarina”, afirma o deputado.

O presidente do Museu Casa de Brusque, Marcus Schlösser, destaca a atuação do espaço para preservação da memória dos imigrantes que viveram nas terras de Brusque.

“A Casa de Brusque abre a exposição que faz parte de um grupo de exposições temáticas que envolvem as origens que formaram Brusque e região”, comenta Marcus.

A presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Maria Teresinha Debatin, defende incentivos do poder público para promoção da cultura. Ela diz que exposições como a do Museu Casa de Brusque auxiliam no cultivo da memória, fazendo com que a história seja difundida aos jovens.

“Se esta memória não fosse guardada, aqueles que ainda não chegaram aqui nunca saberiam toda a história e toda a base que foi feita para chegar até aqui”, considera.

Estiveram presentes no ato também o vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti (Republicanos), o presidente da Câmara, Jean Dalmolin (Republicanos), o diretor-geral da Fundação Cultural, Igor Balbinot, o cavaleiro da República Italiana e conselheiro do Comitê dos Italianos no Exterior (Comites PR-SC), Márcio Fumagalli, e outras autoridades.

