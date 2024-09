A partir desta quinta-feira, 12, Brusque receberá a 7ª edição da Feira Tecnológica da Construção Civil, a Fairtec 2024, que segue até domingo, 15, no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, o Pavilhão da Fenarreco.

Com a participação de mais de 80 expositores confirmados, o evento apresentará as últimas inovações e tendências do setor. A organização espera que o volume de negócios gerado ultrapasse R$ 20 milhões.

