Fairtec apresentará novidades em design de interiores em Brusque

A Feira Tecnológica da Construção Civil (Fairtec) promete muitas novidades e lançamentos para a edição 2017. Marcada para ocorrer de 13 a 17 de setembro, espera reunir mais de 100 expositores no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, em Brusque.

Inovações Tecnológicas e Sustentabilidade é o tema do evento que contará com mostras de tecnologia e serviços, indústria e equipamentos em geral, além de paisagismo e tendências em móveis.

A Gouveia e Bertoldi Designer e Interiores participará pela terceira vez da Fairtec. Nste ano apresentará para os visitantes um apartamento de 83 metros quadrados totalmente mobiliado com 2 suítes, climatizado e automatizado, reproduzido em um estande com espaço total de 120 m².

“Começamos com 48 m² demonstrando nosso trabalho de design de interiores em pequenos espaços. Nesta edição, nosso espaço é maior e conseguimos exibir com detalhes nossos diferenciais em soluções criativas, inteligentes e eficientes. A feira sempre nos dá um retorno muito bom de clientes”, afirma o designer Edenilson Bertoldi.

A feira

Idealizada em 2011, a Fairtec é um evento que cria oportunidades de gerar, expandir e realizar grandes negócios. A feira foi criada com o intuito de se tornar a principal feira de negócios do setor da construção civil na região.

O evento ocorre a cada dois anos e na terceira edição, em 2015, foram gerados mais de R$ 10 milhões em negócios. As últimas edições reuniram um público de aproximadamente 38 mil pessoas.

A edição passada contou com 89 expositores das áreas de tecnologias para a construção civil, imóveis, móveis e decorações.

Para o presidente do Sinduscon de Brusque, Fernando José de Oliveira, a feira é uma boa forma de troca de informações entre os próprios expositores. “A cada edição, a Fairtec fica ainda mais conceituada e isso tem aumentado o interesse do público, que vem das mais diversas regiões de todo estado para conferir as atrações do evento”.

Com o objetivo de reunir toda a cadeia produtiva do segmento da construção civil, paralelamente ocorrerá o 4º Salão do Imóvel e a 4ª Mostra de Móveis e Decorações, onde fabricantes, construtoras e imobiliárias apresentarão ao público visitante as novidades, lançamentos e tendências.

Durante a programação, serão realizadas palestras técnicas sobre temas relacionados à construção civil. A ideia é reunir, em um mesmo espaço, empresas da construção civil da região, além de fornecedores de todo o estado, para que possam apresentar seus produtos e serviços, gerando oportunidades de negócios a todos.

Os interessados em expor seus produtos e serviços devem entrar em contato com a Andrade Eventos, pelos telefones 3355-9520 ou 99171-5183, com Rosângela. Informações também podem ser obtidas no site www.fairtec.com.br.

Serviço

Data: 13 a 17 de setembro de 2017

Local: Pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, Centro de Brusque

Reservas de estantes: (47) 3355-9520

Mais informações: www.fairtec.com.br