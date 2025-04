Faixa é colocada na passarela em protesto à construção da nova UBS do Centro, em Brusque

Moradores do Thomaz Coelho, em Brusque, colocaram uma faixa na passarela que pede atenção à saúde pública no bairro. A crítica foi exposta no local na tarde desta quarta-feira, 9. O protesto ocorre em decorrência à construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Centro, que inicia na segunda-feira, 14, pois o Centro já possui uma unidade de saúde, e o Thomaz Coelho, não.

“O povo do Thomaz Coelho está bravo, a respeito da UBS do Centro. Vamos protestar até conseguir nosso direito de um posto de saúde no bairro”, afirma um morador. Em entrevista ao jornal O Município no final de março, o prefeito André Vechi (PL) disse que o governo municipal iniciou as tratativas para construção da UBS do Thomaz Coelho. A intenção, conforme Vechi, é iniciar o processo licitatório no ano que vem.

Conquistada via Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal, a UBS do Centro vem gerando polêmica. Nas últimas semanas, vereadores criticaram a opção da prefeitura por construir o posto de saúde no Centro. O governo rebate às críticas e diz que o atual espaço da UBS do Centro é inadequado e gera custo anual de aluguel de R$ 100 mil.

