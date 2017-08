Falece a irmã Célia Bastiana Cadorin, apoiadora da canonização de Santa Paulina

Previdência pesada

Estudo publicado pela Folha de S. Paulo revela que a maioria dos estados usa mais recursos públicos para pagar aposentadorias do que para sustentar a educação. No caso de SC, por exemplo, para cada R$ 100 gastos com educação em 2016, o Estado dispendeu R$ 193,4 com previdência. No mesmo ano o custo da previdência estadual foi de R$ 5,68 bilhões, enquanto a educação recebeu R$ 2,94 bilhões. Uma inversão inconcebível.

Advogada de Deus

Faleceu na noite de sábado, em Bragança Paulista (SP), a freira catarinense (de Nova Trento) Célia Bastiana Cadorin, que foi a postuladora dos processos de beatificação e canonização de Santa Paulina. Até recentemente, apesar da idade avançada, ainda acompanhava inúmeros outros processos em todo Brasil.

Prêmio

A professora Marlene de Fáveri, da Udesc, está entre os 10 finalistas do Prêmio Darcy Ribeiro, concedido pela Câmara dos Deputados para distinguir pessoas e entidades cujos trabalhos desenvolvidos merecem destaque na defesa e promoção da educação brasileira. Com trajetória reconhecida até internacionalmente nos estudos de gênero e feminismo, a historiadora e professora tem se notabilizado também por polemica gerada por ação de indenização por dano moral movida por ex-aluna, que a acusa de perseguição religiosa.

Burocracia do atraso

A exemplo da área ambiental, a burocracia é outro grande entrave ao desenvolvimento rural de SC, especialmente quando se trata de pequenos produtores. Conta-se não em meses, mas sim em anos o tempo de demora para eles conseguiram o selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF) a partir da Cidasc, para vender sua produção. Há casos de produtor de ovos do Oeste que já passa de cinco anos.

Boi, bíblia e bala

Para ficar no poder Michel Temer tem atendido demandas históricas de grupos, como as exigidas pelas bancadas ruralista, evangélica e da bala. A última quer a revogação do Estatuto do Desarmamento e tem no seu comando o deputado federal Rogério Peninha Mendonça (PMDB-SC).

Emergência

Em entrevista, hoje, a Associação de Praças de SC (Aprasc) vai informar da grave ameaça de suspensão do excelente Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar, por meio de 115 viaturas que socorrem vítimas de acidentes de trânsito e outras situações de resgate.

Luto eterno

Este espaço se alinha a todos os que dispensam a necessidade de a cada jogo da Chapecoense no estádio Índio Condá fazer uma parada no 71º minuto para relembrar a tragédia na Colômbia. Que fique, de agora em diante, as boas lembranças e a saudade e não mais uma angústia infinita.

Zona morta

Viaja-se por horas em estradas federais pelo meio oeste e oeste de SC sem sinal de telefones celulares e as operadoras não estão nem aí porque ainda absolutamente nada – não há lei – as obriga.

Machismo

Em Orleães, sua terra natal, não se fala noutra coisa que não seja do nome mais ilustre local, o ator, apresentador e boa gente Rodrigo Hilbert, que tem sido motivo de pilhéria por ser, assumidamente, um bom marido. Aquele que lava, passa, costura, remenda, faz comida, faxina, cuida dos dois filhos e da bela mulher, e ainda sobra tempo para fazer tricô.

Denúncia

Lideranças indígenas de SC e Rio Grande do Sul denunciaram, no Congresso Nacional, dirigentes da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) nos dois Estados. Entre as várias denúncias está assédio moral e sexual contra indígenas e servidoras públicas.

Protesto

Ganhou as redes sociais o veemente protesto do bispo de Lages, dom Nelson Westrupp, que ao encerrar uma missa fez um desabafo, dizendo-se contra greve de professores (que tem salários de no máximo R$ 2 mil) na porta da Prefeitura e sim a favor que a manifestação fosse na porta da Câmara de Vereadores, cujos legisladores locais embolsam mais de R$ 9 mil mensais. Salário que na opinião do religioso alguns talvez mereçam; o que não acha justo é o que é pago aos heroicos professores. Palmas para o bispo.

DETALHES

A Zurich Airports, vencedora da concorrência para construir e administrar o novo aeroporto de Florianópolis, já selecionou uma agência publicitária: a genuinamente catarinense Propague.

Falta passar ainda pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados providente projeto de lei que multa os estabelecimentos que tatuarem crianças, independentemente do consentimento dos pais. Será de sete salários mínimo (R$ 6.559). Em caso de reincidência, o estabelecimento será fechado.